El Barça es reforça al mig del camp amb Arturo Vidal

Arturo Vidal serà futbolista del Barça. El migcampista xilè de 31 anys fitxarà a canvi d’una xifra lleugerament inferior als 20 milions d’euros més variables i firmarà per a les próximes tres temporades. Està previst que Vidal arribi entre diumenge i dilluns a Barcelona per passar la revisió mèdica. El xilè ha jugat les últimes tres temporadesal Bayern Munic (la primera d’aquestes, amb el tècnic català Pep Guardiola a la banqueta bavaresa). Les peticions d’Ernesto Valverde de reforçar el mig del camp després dels comiats d’Andrés Iniesta i de Paulinho i les dificultats que planteja el PSG en la negociació per Adrien Rabiot són dos dels principals arguments que han dut al club a apostar per Vidal, de 31 anys. Tot i que des d’Itàlia s’havia especulat amb el fitxatge del xilè per l’Inter de Milà, el futbolista s’ha decantat per jugar al Camp Nou.

La incorporació de Vidal arriba quan falta menys d’un mes perquè es tanqui el mercat de fitxatges i als despatxos de la secretaria tècnica del Barça es treballa a ple rendiment per acabar de confeccionar la plantilla de cara a la temporada 2018-2019. Ahir, a banda de l’arribada del xilè, el club va deixar encarrilades dues operacions més: la venda d’Aleix Vidal al Sevilla i la incorporació de l’internacional senegalès Moussa Wague per al filial. D’aquestes, però, només es va oficialitzar l’arribada del jove lateral senegalès. Les altres dues estan tancades a l’espera de redactar i signar tota la paperassa. El Barça insisteix en tenir resolts tots els serrells abans de comunicar pels canals oficials del club les seves operacions de fitxatges i, més, després del precedent del fitxatge de Malcom en què el Girondins de Burdeus i el Roma van anunciar el seu traspàs quan, finalment, el brasiler ha acabat vestint la samarreta blaugrana.

Després que el dijous transcendís l’interès del Barça per fitxar Vidal, ahir es va acabar de rematar la seva arribada. El xilè ocuparà la posició que va deixar vacant Paulinho, que va tornar al Guangzhou Evergrande xinès en condició de cedit amb una opció de compra. L’acord amb el Bayern i el jugador va ser ràpid, d’entrada perquè el club bavarès estava obert a vendre el futbolista. I també perquè el jugador va dir ràpidament que sí davant de la possibilitat de jugar al Camp Nou per davant de l’Inter.

Ahir, mentre el jugador seguia amb la rutina habitual al Bayern, els seus agents i els representants dels dos clubs treballaven per concretar la incorporació. A mig matí, Arturo Vidal va rebre el permís per deixar la concentració de l’equip bavarès, que s’estava entrenant al costat del llac Tegern. El portal alemany Sport1 va captar les imatges del futbolista, que va agafar una furgoneta per tornar cap a l’hotel de concentració, i que servien per certificar que l’acord era un fet. Ara només falten els formalismes, com la redacció i signatura del contracte, i la revisió mèdica, que passarà quan arribi a Barcelona. Una arribada que està prevista per demà o el dilluns. L’examen serà especialment important en un futbolista que ha estat quatre mesos lesionat per una operació al genoll –amb intervenció quirúrgica inclosa– i que encara no ha pogut tornar a jugar. Si tot va segons les previsions del Barça, Arturo Vidal serà presentat el dilluns al matí, després de signar el contracte amb el president, Josep Maria Bartomeu, que torna demà dels Estats Units, on ha acompanyat els jugadors a la gira nord-americana.

Si un Vidal arriba, un altre Vidal fa les maletes. Aleix deixarà el Barça aquest estiu després de tres temporades per tornar al Sevilla. El futbolista de Puigpelat, que no entrava als plans de Valverde, marxarà al club andalús a canvi d’uns deu milions d’euros. Malgrat que inicialment Aleix podia deixar ja la gira als Estats Units, tot indica que finalment tornarà amb la resta dels companys, que agafen l’avió aquesta matinada després de jugar l’últim partit contra el Milan. Demà a la tarda podria anunciar-se oficialment l’operació.