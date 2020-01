El Barça sondeja Xavi per ser l'entrenador

El Barça està començant a buscar un relleu a la banqueta, i un dels noms escollits és el de Xavi Hernández. L'endemà de la desfeta a la Supercopa d'Espanya, una delegació del club, amb Éric Abidal i Òscar Grau, s'hi està reunint a Doha per sondejar la possibilitat que sigui el tècnic de manera immediata, ha avançat RAC1.

L'opció que Xavi sigui el futur entrenador ja s'havia posat sobre la taula uns mesos enrere, tot i que no s'havien produït converses formals amb ell. El migcampista havia penjat aquest estiu les botes a l'Al-Sadd, i just després es convertia en el nou tècnic del conjunt de Qatar. A l'estiu mateix, preguntat sobre la possibilitat d'entrenar el Barça, Xavi hi mostrava predisposició, tot i que considerava que, abans, necessitava agafar rodatge en altres banquetes. Per tant, ho veia com una possibilitat a mitjà o llarg termini.

Malgrat aquestes converses, i que al club hi ha moltes veus crítiques amb Ernesto Valverde, no està prevista una destitució imminent del tècnic. Fonts pròximes a la junta reconeixen que hi ha mal ambient i que alguns estan pressionant el president Bartomeu perquè faci el pas. Dilluns hi ha una reunió de junta en què es debatrà sobre el tema.

La resposta del màxim mandatari, per ara, és que el tècnic conservi el lloc de treball. A més, compta amb el vistiplau dels pesos pesants de la plantilla. Així doncs, no estan previstos moviments. Almenys mentre hi hagi títols en joc. Perquè no es descarta cap dels escenaris i, si en les pròximes setmanes l'equip queda eliminat de la Copa o de la Champions, no es garanteix que Valverde arribi a final de temporada. El que està pràcticament descartat és que el Txingurri s'assegui a la banqueta el curs vinent.