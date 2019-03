El Barça també guanya a Noruega i ja és a les semifinals (0-1)

El Barça ha fet els deures a Noruega i s'ha classificat per la semifinal de la Champions femenina. Un gol matiner de Lieke Martens ha servit perquè les blaugranes derrotessin l'LSK a domicili. El 0-1, combinat amb la golejada de l'anada (3-0), permet que el club arribi a semis de la competició per segona vegada a la seva història. El rival sortirà de l'eliminatòria entre el Bayern Munic i l'Slavia de Praga, que s'està disputant en aquests moments.

Potser no ha sigut un partit brillant, perquè l'estat del terreny de joc de l'Arasen Stadion tampoc permetia gaires filigranes, però sí que ha estat un enfrontament on el Barça, igual que va fer al Miniestadi, ha demostrat una gran superioritat respecte del conjunt noruec. Tant és així que el partit s'ha jugat gairebé tota l'estona a terreny local i les blaugranes han tingut ocasions de sobres per ampliar l'avantatge i acabar la tornada amb una altra golejada.

L'equip que entrena Lluís Cortés s'havia mentalitzat per sortir a buscar la victòria i deixar-se d'especulacions. El plantejament ha estat perfecte i les jugadores han respost sabent interpretar el partit en tot moment. Així, en la primera arribada perillosa, al minut 7, Lieke Martens ha tingut espai per xutar i ha enviat una rosca perfecta al fons de la porteria. Un tir creuat des del vèrtex de l'àrea impossible d'aturar per Fiskerstrand.

La portera de l'LSK, titular de la selecció noruega, ha estat la jugadora més destacada d'un equip que ha quedat noquejat pel gol blaugrana, que tallava d'arrel qualsevol esperança de remuntar l'eliminatòria. Amb el 0-1 el partit ha començat a fer baixada per al Barça, que ha jugat a plaer contra un rival que només ha xutat tres vegades contra la porteria de Sandra Paños, i en totes tres ocasions ho ha fet desviat.

Els 5.653 espectadors que han anat a l'estadi noruec s'han fet un fart de veure atacar les jugadors blaugranes, especialment a la segona part, quan el domini i les ocasions han sigut més clares i constants. Abans del descans, Toni Duggan i Martens haguessin pogut ampliar l'avantatge, però els xuts els ha refusat la defensa i la portera.

La gespa, castigada per les nevades, no ha permès veure gaires accions de combinació i sí moltes pilotes aèries. Les jugades d'estratègia han estat una constant després del descans, on Mapi León ha pogut rematar dues vegades a porteria. Una d'elles, l'ha refusat una defensa sobre la línia.

Natasha Andonova, que ha sortit a la represa, també ha tingut tres ocasions per marcar. Dues rematades des de l'àrea i un servei de córner, buscant el gol olímipc, que ha refusat com bonament ha pogut la portera. Com també ha pogut marcar Barbara Latorre, que ha sortit a la segona part, tenint minuts després de la lesió, però el seu un contra un l'ha refusat Fiskerstrand.