El Barça té contractada una empresa que publica missatges ofensius a les xarxes socials

Segons ha informat la Cadena SER, concretament el podcast La Llotja del programa esportiu Què t'hi jugues?, el Barça treballa des del 2017 amb l'empresa I3 Ventures per netejar la seva imatge social a les xarxes socials i a l'entorn digital. De la mateixa manera, però, s'han produït des diversos perfils digitals generats per l'empresa contractada missatges ofensius i vexatoris contra personalitats i entitats vinculades amb el Barça i el seu entorn.

Segons les informacions de l'emissora catalana, l'empresa treballa en dues direccions. D'una banda, protegir la reputació de Josep Maria Bartomeu i la junta directiva mitjançant comptes creats específicament (després que el Barça contractés aquest servei des del 2017) a les xarxes socials que emeten missatges positius. De l'altra, aquests comptes també erosionen la reputació d'altres personalitats i entitats vinculades amb el Barça.

En aquests missatges es qüestiona i vexa la plantilla, jugadors com Messi o Piqué, expresidents com Joan Laporta, exentrenadors com Pep Guardiola, exjugadors com Xavi o Puyol, futurs candidats a presidir el Barça com Víctor Font (amb una campanya concreta per desprestigiar-lo) o també Jaume Roures, director general del grup Mediapro i enemistat amb l'actual junta blaugrana, amb qui ha mantingut diverses disputes judicials. Els missatges, a Facebook i Twitter, consisteixen en atacs individualitzats i, fins i tot, amb mems. Alguns dels comptes amb més seguidors son "Més que un club" (60.000 seguidors) i "Respeto y deporte" (56.000), tots dos a Facebook, entre d'altres.

651x366 Missatge qüestionant la catalanitat de Piqué / ARA Missatge qüestionant la catalanitat de Piqué / ARA

651x366 Missatge titllant Antonela Rocuzzo de "fera" o "lleona" / ARA Missatge titllant Antonela Rocuzzo de "fera" o "lleona" / ARA

Des del Barça es confirma que van contractar aquesta empresa per a un servei de monitoratge de les xares socials, pel qual el club va pagar al voltant d'un milió d'euros, sense arribar-hi, i amb contractes inferiors als 200.000 repartits entre diferents departaments del club. SER Catalunya també apunta que diversos directius, entre ells el president Bartomeu, sabien que l'empresa estava contractada per fer un monitoratge, però que desconeixien els continguts crítics a d'altres personalitats vinculades amb el club o el seu entorn i insisteixen que l'ordre del club era clara de no emetre missatges ofensius.

L'estiu passat l'ARA ja va publicar un reportatge per explicar la batalla a les xarxes socials del Barça, en què el club va negar que fes servir bots per influir en l’opinió pública i denunciava una campanya digital en contra.

Sí al Futur demana explicacions

Per la seva part, després de fer-se pública aquesta informació, Sí al Futur, la precandidatura encapçalada per l'empresari català Víctor Font ha emès un comunicat en què demana a la junta directiva Barça "sortir immediatament a donar explicacions sobre aquestes informacions perquè són d'una gravetat extrema".

"Si aquests fets es confirmen significarà que, amb diners del club, la junta directiva ha anat contra els seus propis socis, jugadors del primer equip de futbol, entitats de la societat catalana i mitjans de comunicació", afegeixen des de Sí al Futur i consideren les informacions avançades per SER Catalunya "avergonyeixen els socis" i "afegeixen la fallida moral a la delicada situació esportiva i econòmica" de l'entitat blaugrana.