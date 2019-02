Bartomeu: "Si Guardiola es presentés per ser president del Barça, per descomptat que el votaria"

Josep Maria Bartomeu, president del Barça, ha assegurat en una entrevista a 'El partidazo de Cope' que, si Pep Guardiola es presentés com a candidat a la presidència del Barça, ell el votaria. "No crec que Piqué i Guardiola es presentin per separat, haurien de presentar-s'hi junts perquè seria la bomba. Guardiola és un geni com a entrenador i, si s'hi presentés, per descomptat que el votaria", ha dit Bartomeu, que també s'ha referit a la renovació de Valverde. El president del Barça ha apuntat que renovaria el tècnic tot i que l'equip no guanyi cap títol aquest any: "Vull que continuï perquè la feina d'un entrenador no és un any, i ara arriben jugadors joves. Ara el veig més relaxat, el veia més tens l'any passat. Estem molt contents amb ell, ha aconseguit una unitat en el grup molt gran. Té contracte per al primer any, ell està content aquí, els jugadors també estan contents i l'afició també", ha indicat. També ha parlat de les renovacions de Rakitic i Alba. Del primer ha explicat que sap que "quan el club tingui una nova capacitat econòmica", s'asseuran a parlar un altre cop, i sobre Alba ha dit que el jugador ha d'entendre que dins del club hi ha "uns nivells salarials". "Es pot anunciar la seva renovació entre els dos partits contra el Lió, m'agradaria que fos així", ha avançat.

Messi i el clàssic

Sobre si jugarà Messi aquest vespre contra el Madrid, Bartomeu ha dit que ell no ho sap i que tot depèn de l'entrenador. "L'Ernesto té tota la llibertat. Un clàssic és un clàssic, és el partit més important que es pot jugar al món", ha comentat i, sobre el partit, ha afegit: "A la Lliga són tres punts en joc i a la Copa, si fallem tenim un altre partit al Bernabéu".

Contents amb Dembélé

Bartomeu ha explicat que des del club estan "molt contents" amb Dembélé:" La seva evolució és digna de ressaltar. Té un talent molt gran", ha dit, abans de recordar que el jugador li havia enviat "algun missatge a la 1.30 de la matinada". "Té ganes de triomfar i de fer-ho bé. Jo el felicito, ens està sorprenent. És molt difícil arribar al Barça, jugar bé i triomfar", ha afegit. Sobre què va fer el club per millorar-lo, Bartomeu ha dit: "Al Barça tenim l'obligació de donar les millors condicions possibles a tothom. Seguretat, logística... i quan es pot ajudar, s'ajuda".

El retorn de Neymar?

El president del Barça ha deixat clar que ni Neymar ni el seu pare li han trucat per demanar-li tornar al club blaugrana. "Mai m'han trucat per tornar, mai. Ni el seu pare ni el mateix jugador m'han trucat per dir-me que volen tornar", ha assegurat, i, preguntat sobre si el Barça fitxaria Neymar, ha respost: "El Barça ha pres les seves decisions: vam fitxar Coutinho i Dembélé. Amb el seus diners vam incorporar dos jugadors més joves i estem molt contents amb els dos. Neymar és un fora de sèrie, té molt talent i ha guanyat títols a França. La decisió la va prendre el PSG, nosaltres no el volíem vendre".

Els últims fitxatges del Barça

Bartomeu també s'ha referit als més de 600 milions d'euros que el Barça ha invertit en fitxatges. "Si s'ha fitxat és perquè feia falta per a l'equip", ha comentat, i ha afegit que el club pot sostenir aquesta despesa perquè "va haver-hi un ingrés de 222 milions d'euros per Neymar". Sobre De Jong, el president blaugrana ha explicat que el seu fitxatge era "molt important per al futur del club". "M'agrada com pensa, com veu el futbol. És jove, però molt madur. El seu pare és molt cruyffista", ha recordat abans de dir que De Jong s'estarà al Barça "12 o 14 anys".

Les pancartes al Camp Nou

El màxim dirigent blaugrana també ha parlat sobre per què el Barça permet l'exhibició de pancartes amb missatges polítics al Camp Nou. "El Barça sempre ha sigut un espai de llibertat i es permet qualsevol tipus de manifestació, si no són insults: llibertat d'expressió. Jo no sé quin missatge es mostrarà, la seguretat del club l'obre i permet qualsevol entrada. I seguirà sent així: llibertat d'expressió, democràcia i respecte", ha dit, i ha afegit que, si un soci entrés amb una pancarta que digués 'Bartomeu dictador', també ho respectaria.

L'1 d'Octubre i el Barça

Bartomeu ha parlat sobre l'1 d'Octubre, quan el club va decidir jugar a porta tancada el partit contra el Las Palmas. "No va ser el dia més difícil, juntament amb quan van morir Tito Vilanova, Cruyff...", ha comentat, i ha afegit: "L'1 d'Octubre vam haver de prendre decisions importants. Hi va haver violència contra la gent i vam decidir jugar a porta tancada. No hi ha política al club, mai m'han dit que em posi el llaç groc, jo no el porto, però estem en contra de la presó provisional. El que passa amb Sandro Rosell no es pot justificar, el veig a través d'un vidre, però està fort", ha apuntat.