El Camp Nou es desperta tard

Fred, pluja, mals horaris, situació política... Són algunes de les respostes que donen al Barça per justificar les xifres d’assistència d’aquesta temporada al Camp Nou. Unes dades notablement inferiors a les de la temporada passada i que van forçar els rectors del club a adaptar els pressupostos a la baixa perquè, ja abans de Nadal, sabien que tindrien menys ingressos en concepte de venda d’entrades.

Finalment, l’espectador s’ha despertat i els tres últims partits l’estadi ha ofert una imatge digna d’un equip que opta a guanyar el triplet. Però s’ha despertat tard, i malgrat que ha millorat la mitjana i que la projecció que fa el club de cara al tram final de temporada és a l’alça, no s’arribarà a les dades esperades.

Els dos últims anys hi havia més de 77.000 espectadors de mitjana a l’estadi. Una xifra que semblava estabilitzada i que la directiva pretenia augmentar aquesta temporada impulsant encara més el Seient Lliure. Però la fotografia obtinguda des del començament de temporada ha sigut del tot diferent. Després de l’últim partit de Lliga, la mitjana anual s’ha situat en 69.218 espectadors, molt per sobre dels 64.188 que havien anat al Camp Nou fins a les festes de Nadal -són dades sense comptar el partit contra el Las Palmas, que es va jugar a porta tancada-. Si es compleixen els pronòstics, i amb els partits de Lliga de Campions contra el Roma, i de Lliga contra el Reial Madrid i el València a la vista, a l’àrea social calculen que poden arribar als 72.000 espectadors de mitjana.

540x343 Assistència en l'última dècada Assistència en l'última dècada

“Han millorat moltes coses. D’entrada, la meteorologia, que ens havia estat molt desfavorable. I, sobretot, els horaris”, comenten des dels despatxos nobles de l’estadi, que també recorden el context social i polític que ha viscut Barcelona i Catalunya els últims mesos. “Els atemptats i l’1 d’octubre han sigut uns condicionants. La gent estava pendent d’unes altres coses, i és normal”, afegeixen. A l’altre costat de la balança, la situació esportiva de l’equip, que malgrat perdre la Supercopa a l’agost contra el Reial Madrid ha remuntat i ha sigut líder sòlid des de la primera jornada de Lliga, arribant a la final de Copa del Rei i classificant-se per als quarts de final de la Champions.

La part corresponent als horaris és la que ha fet més mal, segons els responsables del club blaugrana. De fet, les tres pitjors xifres d’assistència han sigut en partits entre setmana: el de Champions contra l’Sporting de Portugal -intranscendent perquè l’equip ja estava classificat com a primer de grup (48.336 espectadors)-, l’anada de les semifinals de Copa del Rei contra el València (50.959) -aquell dia va ploure- i el partit de Lliga contra l’Eibar (51.645). Com tampoc han tingut ganxo els partits jugats el diumenge a última hora, com va passar contra el Deportivo (53.607), el Betis (56.480) i l’Alabès (62.369). En canvi, sí que han funcionat els partits disputats el dissabte al vespre. Se n’han jugat quatre i tots han superat els 70.000 assistents.

El club també considera negatius els horaris dels partits de Copa del Rei. Només en la primera eliminatòria contra el Múrcia es van complir les expectatives. A la Diada del Soci Solidari -el club regala entrades a entitats-, i amb un horari millor (19.30 h), el partit el van veure 68.775 espectadors en directe. En canvi, les altres tres eliminatòries sempre han sigut en dijous i a dos quarts de deu. A banda del partit contra el València, contra el Celta hi van anar 59.009 espectadors. I en el derbi contra l’Espanyol, en una eliminatòria que els blaugranes necessitaven remuntar (el partit d’anada va acabar 1-0 a favor dels de Quique Sánchez Flores), van quedar vint mil seients de l’estadi per omplir (79.774 espectadors). “Jugar un dia laborable i a aquelles hores de la nit... ja pot ser tan atractiu com vulguis, que la gent no hi vindrà. I encara menys si és al gener i el fan en obert per televisió”, comenta un portaveu de l’entitat.

Refer els números

El Barça va calcular a l’estiu que ingressaria 195 milions en concepte d’estadi, uns 20 més que la temporada anterior. Aquesta xifra inclou, principalment, venda d’entrades i assistents al Barça Experience. Però ja abans de Nadal van haver de revisar-la a la baixa, conscients que seria impossible assolir aquest objectiu. De fet, només en el partit a porta tancada contra el Las Palmas el Barça va deixar d’ingressar 3,5 milions.

A finals del 2017 la mitjana d’espectadors era inferior a l’habitual en 15.000 persones. Ara és de 8.000 persones menys i, si es compleixen les previsions, acabarà només en 6.000 espectadors menys de mitjana. Perquè, en els últims cinc partits (Getafe, Girona, Atlètic de Madrid, Chelsea i Athletic Club), la mitjana a l’estadi ha sigut de 86.000 espectadors. Però tot i així, els números encara no surten: la 2017-18 serà una mala temporada per al Camp Nou.