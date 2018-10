Capità en el joc i capità fora del camp

“Quan veus Messi defensar i córrer així, només pots fer una cosa: tu també has de córrer”, deia Jordi Alba abandonant l’estadi de Wembley. L’exhibició de l’argentí en un estadi on els anglesos consideren que molts jugadors es fan petits, espantats per poder jugar en un recinte amb tanta història i ple de partits importants, va deixar bocabadats tant els aficionats del Tottenham com molts periodistes. “De vegades a Anglaterra tenim un problema molt greu. Messi fa anys que converteix el futbol en un art, però només ens n’adonem quan ho fa a casa nostra”, es queixava John Cross, periodista del Daily Mail.

I és cert que Messi ja n’havia fet, de partits com aquest. Però de vegades necessites veure-ho en directe, amb el teus ulls, per creure’t que Messi realment fa aquestes coses amb una pilota. “¿De veritat encara algú pot pensar que Messi no és el millor jugador de tots els temps?”, es preguntava Gary Lineker. El triomf a Wembley va aconseguir donar pau a tothom, dins el Barça, des dels directius als despatxos amb americana i corbata fins al vestidor. I va ser Messi qui es va encarregar de marcar el camí, mostrant la seva capacitat per condicionar debats i estats d’opinió. En el seu primer discurs com a capità del Barça, abans del Trofeu Joan Gamper contra el Boca Juniors, va admetre que després de guanyar la Lliga i la Copa l’última temporada ara volia tornar a aixecar la Champions com a capità, perquè els anteriors cops havia vist com ho feien Puyol, Xavi i Abidal. Ara, aquella sinceritat va evidenciar que dins el vestidor blaugrana la prioritat era recuperar la corona europea, cosa que ha provocat malestar arran dels últims mals resultats a la Lliga, amb tres jornades consecutives sense guanyar i carregant més pressió als futbolistes quan sona l’himne de la principal competició internacional de clubs. Llest, Messi va tornar a parlar després del triomf contra el Tottenham per puntualitzar: “Al Barça sempre volem guanyar totes les competicions, totes ens fan molta il·lusió”.

I és que Messi està vivint una temporada especial, diferent, amb 31 anys. La seva experiència com a capità de la selecció argentina no va ser gaire bona, amb crítiques al seu país sobre si tenia capacitat per liderar un projecte fora del terreny de joc, als entrenaments o la sala de premsa. I ara, amb el Barça, està demostrant que està preparat per fer-ho, amb un estil més pròxim al d’Iniesta, sense ser un líder que cridi gaire. Durant el triomf a Wembley Messi va liderar amb el joc, amb la possessió de la pilota, però també va ordenar el joc xerrant molt més del que era habitual amb els seus companys, per rectificar coses i donar-los consells. Se’l va veure parlant amb Piqué i Arthur, i buscant amb la mirada un cop i un altre Busquets, amb qui va jugar a estones molt a prop, quan baixava a buscar la pilota per donar sentit al joc de l’equip d’Ernesto Valverde.

Però Messi també està començant a manar fora del camp. En les últimes setmanes ja ha parlat dos cops, mentre que abans es podia estar mesos sense sortir a les zones mixtes després dels partits. Ha parlat tant després de decepcions com de triomfs. I en una entrevista a Catalunya Ràdio va deixar clar, per exemple, què en pensava d’Arthur Melo, la gran sorpresa en l’equip inicial a Wembley: “En moltes coses m’està recordant Xavi”, va afirmar. Una manera de dir que el volia veure jugant al seu costat, com va passar contra el Tottenham, en què l’exjugador del Grêmio va signar una gran actuació. “Tothom el respecta i des que és capità estan canviant dinàmiques de mica en mica”, s’admet al Barça, on es parla d’un lideratge a vegades silenciós, amb detalls significatius. Com ara veure que jugadors de pes l’esperen abans de sortir de l’hotel o del vestidor, per xerrar amb un líder que està començant a marcar el full de ruta barcelonista també fora de la gespa. A dins del terreny de joc, ningú dubta que fa anys que el marca.

Suárez, possible baixa diumenge

Messi podrà descansar la setmana vinent perquè continua sense anar amb la selecció argentina ara que no juga partits oficials. Serà una manera per tornar a carregar les piles, just després d’un nou partit exigent contra el València aquest diumenge. Un partit en què podria ser baixa Luis Suárez, perquè tal com va avançar RAC1 l’uruguaià va acabar el partit de Wembley amb molèsties al genoll que es podrien traduir en una baixa contra els valencians.