Messi: "La Champions és la cirereta del pastís, però anirem a per totes les competicions"

Després de la victòria del Barça contra el Tottenham (2-4) d'aquest dimecres a Wembley, Messi ha valorat el triomf: "Hem fet un partidàs. El primer temps ha estat extraordinari. Ens han fet un parell de gols, però amb el 0-2 teníem el partit controlat. El seu segon gol és de rebot [el desvia Lenglet]". "Al final, però, hem pogut definir el partit, tot i que el Tottenham, ens ha imposat un ritme molt alt, com fan els equips anglesos", ha afegit l'argentí. "Hem fet molt bones jugades avui", ha insistit Messi que ha descrit la Champions com la cirereta del pastís que tots volen, però ha recordat que totes les competicions són importants: "Per estar bé a la Champions també ho hem d'estar a la Lliga i a la Copa, que les lluitarem".

El brasiler Philippe Coutinho també ha valorat el triomf del seu equip: "El nostre objectiu era guanyar després d’una setmana de tres partits en què no ho havíem aconseguit. Hem començat molt concentrats i he pogut fer un gol ben aviat". El migcampsita brasiler, que ha jugat d'extrem esquerre contra el conjunt anglès, ha negat que el Barça prioritzi la Champions: "Totes les competicions son importants per a nosaltres. Estem concentrats al 100% per fer coses bones a totes les competicions, no només a la Lliga de Campions".

D'altra banda, Coutinho també ha lloat el seu company i capità, Leo Messi: "És el millor de tota la història de tot el futbol. Jugar amb ell és fantàstic, un privilegi, tot és més fàcil i sempre sorprèn fent coses noves". Per la seva part, Arthur, compatriota de Coutinho, també s'ha desfet en elogis cap a l'argentí: "Ha fet un partit increïble. És el millor de la història". Jordi Alba també s'ha afegit als elogis cap a Messi: "Ha fet un partit espectacular, però destacaria tot l'equip. És cert que quan Messi defensa i corre com avui, què has de fer? Doncs córrer com ell". Alba també ha afirmat que "tant de bo" juguin tots els partits "tant bé com avui".

Rakitic: "Amb tots els respectes per Modric, però Messi és diferent a tots"

Qui també ha parlat de Messi ha estat Ivan Rakitic: "Està clar que és un jugador especial, diferent a tots els altres. Amb tots els respectes per a Modric, que ha fet una temporada espectacular, però Messi és especial". El croat també ha valorat la victòria: "És una pena haver encaixat dos gols, però hem guanyat, hem enviat dues pilotes al pal i hem fet un gran primer part". El croat no ha volgut parlar d'il·lusió especial per la Champions aquest any: "Sempre és especial per a nosaltres, l'any vinent també ho serà, però no ens oblidem de la Lliga, que és on l'equip agafa la regularitat".