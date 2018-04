Dembélé parla Damunt la gespa

Ousmane Dembélé va afirmar a la televisió francesa que, de mica en mica, tornarà “al cim del seu joc”, que té una vida “més saludable” a Barcelona que la que tenia l’any passat a Alemanya i, sobretot, que no té “cap intenció” de marxar del Barça després d’una temporada. Ahir el francès, conscient que al club blaugrana “no és fàcil adaptar-se”, va fer un pas més per guanyar-se la complicitat d’Ernesto Valverde pel que fa a l’aportació ofensiva. Va ser l’autor del primer gol després d’enviar la pilota al fons de la xarxa amb una volea creuada amb la cama esquerra a passada de Paco Alcácer.

El primer gol blaugrana va arribar en una jugada en què mereix menció especial Philippe Coutinho, que va estar atent en la pressió i precís en la passada. El brasiler, que va ser substituït per Messi al minut 60 -podria ser titular dissabte en la final de la Copa (la seva substitució matinera es pot entendre com una pista)-, va firmar una hora de joc intermitent, amb més intenció que producció. El gol fabricat per ell, Alcácer i Dembélé va ser aplaudit pels pesos pesants des de la banqueta, com Luis Suárez, un dels suplents en l’onze ple de rotacions d’ahir.

La defensa, assignatura pendent

La tasca pendent de Dembélé, però, continua sent la que Ernesto Valverde recorda sempre quan li pregunten pel francès, i que es podria resumir així: “Té un gran talent, però té molt marge de millora en les tasques defensives”. Ahir, però, al tècnic blaugrana no li van preguntar pel partit del francès, que va ser titular després d’una presència pràcticament testimonial en els últims enfrontaments d’alt voltatge (5 minuts dels 180 contra el Roma i 11 contra el València dissabte passat).

Dembélé, que el 15 de maig complirà 21 anys, no té problemes per mostrar atreviment en accions d’atac, però va sortir a la foto del primer gol del Celta, que va suposar l’empat (1-1) a les acaballes del primer temps. André Gomes va perdre la pilota, Dembélé no va estar atent en la cobertura de Semedo i Yerry Mina va arribar tard per tapar la rematada de Jonny. Al segon temps, després de l’expulsió de Sergi Roberto al minut 70 i amb el Barça manant al marcador gràcies al gol d’Alcácer, Dembélé va assumir que s’hauria d’aplicar més en defensa, tot i que el cos li demanava mirar cap endavant. Pocs minuts després, al 76, va deixar el seu lloc a Aleix Vidal per reforçar el mig del camp d’un equip que es va quedar sense veure Roberto fent de Busquets, un rol que van complir entre Paulinho i André Gomes.

90 minuts de Denis i Yerry Mina

Les rotacions, a banda de permetre seguir posant la lupa sobre els dos fitxatges més flamants d’aquesta temporada -Dembélé i Coutinho-, van servir per veure Yerry Mina i Denis Suárez durant 90 minuts. El colombià va estar lent en el primer gol, però va firmar un partit més que correcte tenint en compte que és un futbolista que sovint cau de les convocatòries. El gallec va començar el duel amb bones intencions i electricitat a prop de l’àrea rival però amb pèrdues penalitzables en la construcció, i es va anar diluint a mesura que el partit va anar avançant. “Com ja he dit altres vegades, em queden dos anys de contracte i jo vull triomfar aquí. A vegades m’arrisco i perdo la pilota, però són coses del joc. Els errors són per millorar”, va dir convençut Denis després d’un partit especial per a ell, ja que es va formar al planter del Celta.