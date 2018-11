Iniesta: "No em sabria greu veure Neymar al Madrid"

Andrés Iniesta ha repassat l'actualitat del Barça en una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena SER. L'excapità blaugrana ha parlat de Neymar i d'un hipotètic fitxatge pel Reial Madrid: "No em sabria greu veure Neymar al Madrid, perquè el Barça segueix tenint jugadors únics i el segueixo veient un equip per optar a tots els títols". Sobre l'opció de veure'l de nou a Barcelona, el manxec és més escèptic. "Dir que no pot tornar és molt categòric, però ho veig difícil".

El jugador del Vissel Kobe ha explicat per què va deixar el Camp Nou per embarcar-se en l'aventura del futbol japonès. "Tant de bo hagués pogut estar deu temporades més al Barça, perquè no podré estar millor enlloc, però havia de fer cas al meu cap i saber que havia de dir prou. Podria haver seguit donant alguna cosa, però entenia que ja no podia oferir el nivell que havia donat. Em vaig buidar i necessitava un altre estímul", ha comentat. També ha deixat oberta la porta a un futur retorn al club. "M'agradaria tornar al Barça, però en una tasca en què creguin que Iniesta és el millor".