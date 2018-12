Jeison Murillo: "Malgrat no jugar gaire al València, estic preparat per quan se'm necessiti"

L'últim fitxatge del Barça, el central colombià Jeison Murillo, ha estat presentat aquest dijous com a nou jugador del club català. En la seva primera roda de premsa com a blaugrana, Murillo s'ha mostrat molt agraït per "la grandíssima oportunitat de poder jugar en un club com el Barça". "Tinc caràcter, però també em considero una persona noble. Vinc per ajudar". Murillo, que ha arribat cedit amb una opció de compra, ha admès que "està fent realitat un somni" i que treballarà perquè el club exerceixi l'opció de compra de 25 milions d'euros al final de la temporada. El nou jugador blaugrana durà el dorsal 17.

"Sé el que significa jugar al Barça, però amb el temps que tinc ara vull fer les coses bé –ha explicat el central colombià–. Com a professional, al València, malgrat no jugar, vaig treballar per estar preparat per jugar quan calgui". El central colombià també ha afirmat que és "un honor jugar al costat de Leo Messi", un futbolista que ha patit com a rival. Murillo, que ja ha parlat amb Ernesto Valverde, ha afirmat que vol "guanyar-se la seva confiança". El central colombià, amic de Yerry Mina, no s'ha volgut comparar amb el seu compatriota, que no va aconseguir triomfar al Barça: "No em toca a mi dir això, jo vinc per aportar la meva feina".

Sense 'clàusula de la por' contra el València

El vicepresident segon del club, Jordi Mestre, ha recordat l'operació (Murillo arriba cedit del València i amb una opció de compra per 25 milions), i el secretari tècnic del club, Éric Abidal, ha lloat les virtuts del colombià: "És un jugador ràpid, contundent i que va bé amb el cap, tant en defensa com en atac. Arriba per cobrir una necessitat que teníem i s'adiu a les pretensions que tenia el club". Abidal, preguntat sobre per què han optat per fitxar i no per apostar per la Masia, ha afirmat "que res canvia" respecte al filial. Abidal també ha confirmat que Murillo pot jugar contra el València, ja que no hi ha la restricció en les cessions que alguns clubs apliquen, que es coneix com a 'clàusula de la por'.

El futbolista colombià ha estat acompanyat per la seva família i, en la seva presentació damunt de la gespa del Camp Nou, ha fet un rondo amb nens i nenes de la FCB Escola. Centenars d'aficionats colombians han omplert una part de la graderia de tribuna de l'estadi per donar la benvinguda al seu compatriota.