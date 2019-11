De Jong: "Està clar que podem jugar millor, però no estem tan malament"

Frenkie De Jong ha atès la premsa abans de l'important duel d'aquest dimecres entre el Barça i el Borussia Dortmund al Camp Nou (21 h, Movistar Liga de Campeones). "Sabem que es molt important guanyar, per classificar-nos com a primers de grups i, sobretot, sabem que ens classificarem per la següent fase", ha valorat el migcampista blaugrana. De Jong ha continuat explicant que ser al Barça és "un somni", que no se sent frustrat, i que esperen millorar dia a dia. "El nostre equip és fantàstic, tenim els millors jugadors del món. Està clar que podem jugar millor, hem parlat dels errors que fem i volem millorar, però estem líders a la Lliga i al nostre grup de la Champions, que és molt complicat. No estem tan malament com la gent diu".

De Jong ha explicat que es fixa en tots els seus companys d'equip per millorar, però ha afirmat que si n'ha d'escollir que l'hagi ajudat especialment, seria Sergio Busquets. "Hi ha molta competència al mig del camp, amb perfils diferents, jo tracto de fer-ho el millor possible". L'holandès també ha lloat Messi i no s'ha cansat de repetir que està rodejat de grans companys dels quals aprendre. Quan li han preguntat per les rotacions, el migcampista blaugrana ha destacat que se sent en plenitud física -té 21 anys- i ha valorat de forma positiva jugar tants minuts.

"Si prefereixo jugar d'interior o de migcentre? És una pregunta interessant, però ja he dit en d'altres ocasions que jo mentre jugui i ho faci en alguna posició del mig del camp, estic bé. És una pregunta que li hauríeu de fer a l'entrenador", ha conclòs un somrient De Jong, que no perd el seu tarannà alegre malgrat la preocupant deriva en el joc de l'equip els darrers partits. L'holandès s'ha mostrat confiat que faran un bon partit contra el Borussia Dortmund. Un bri d'optimisme per al Barça.