Més de 300 socis sancionats pel cas de la falsificació d'entrades denunciaran al Barça

Més de 300 socis del Barça han autoritzat el bufet d'advocats Miralbell Guerin per tal de formular una demanda judicial contra el Barça per la sanció rebuda ara fa un mes en el marc de la lluita contra la falsificació d'entrades. El club va intervenir títols falsificats que implicaven un total de 2.822 socis titulars d'un abonament al Camp Nou.

En la demanda que es presentarà, el bufet d'advocats basa la seva defensa en sis punts. D'entrada, una mesura cautelar que suspengui l'execució de la sanció que suspèn de la condició de socis als afectats. Es pretén que, mentre duri el procés judicial i fins que no hi hagi una resolució definitiva, es permeti l'entrada al Camp Nou.

A més, es demana la nul·litat del procediment sancionador al negar la pràctica de la prova proposada i es critica l'ús "torticero" d'utilitzar als socis instrumentalment amb el propòsit d'identificar a persones que revenen els abonaments o entrades. També es defensa que "falten proves dels fets imputats", i es reclamen una sèrie de compensacions econòmiques: 50 euros per la prohibició d'entrada al Camp Nou en el partit contra la Reial Societat (comiat d'Andrés Iniesta) i 200 euros com a compensació per la "lesió a l'honor del soci i a la seva imatge".

Els afectats que encara no hagin presentat cap recurs, tenen un termini de 40 dies des de la notificació de la sanció per fer-ho. La mesura va anunciar-se el 26 de juliol, però els socis implicats podran presentar recurs en funció de la data en què van rebre la notificació per part del club, és a dir, que podran fer-ho entre la primera i la segona setmana de setembre. Si no es presenta recurs en el termini estipulat, la sanció serà ferma.

Les sancions que va aplicar el club són de quatre tipus: 6 mesos de suspensió als socis que han col·laborat a l'hora de donar informació, 10 mesos de suspensió als que han rescabalat el perjudici causat (el que el club ha deixat d'ingressar pel seient lliure), 14 mesos per als que han reconegut la infracció però no han col·laborat i no han rescabalat, 18 mesos de suspensió per a aquells socis que no han presentat al·legacions, expulsió permanent i definitiva per a aquells socis que hagin sigut reincidents. En total, 33 socis han sigut expulsats, 1.673 sancionats en 18 mesos, 481 en 14 mesos, 511 en 10 mesos i 124 en 6 mesos.