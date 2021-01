Messi s'ha entrenat mentre la resta de l'equip tenia festa i podrà jugar a Osca

Leo Messi és la principal novetat en la convocatòria per jugar aquest diumenge contra l'Osca. El davanter argentí ha rebut l'alta mèdica un cop superats els problemes al turmell. De fet, segons ha explicat Ronald Koeman en la prèvia del partit, el capità ha estat entrenant-se els dies 30 i 31, quan l'equip tenia festa, i ja està a punt per tornar als terrenys de joc.

Coutinho estarà tres mesos de baixa

"Es troba bé, no té cap més molèstia. Està preparat, alegre i amb moltes ganes", ha comentat el tècnic blaugrana. Mentre l'argentí torna a la llista, no hi podrà ser Philippe Coutinho, una "baixa molt important", que estarà uns tres mesos de baixa per la lesió al genoll. D'altra banda, tampoc podrà jugar a Osca el defensa Samuel Umtiti, que ha sigut baixa "per una indisposició gàstrica".

Koeman, que ha definit el partit d'aquest diumenge a Osca com a "molt complicat", s'ha fet ressò de les paraules de Messi en l'entrevista que va concedir al periodista Jordi Évole. De totes maneres, no ha volgut pronunciar-se sobre el seu futur, al·legant que la decisió és "personal i s'ha de respectar".

Koeman reconeix que el Barça té 'messidependència'

En canvi, sí que ha reconegut que el Barça té messidependència. "Una mica, sí. Però ha sigut així els últims anys. El seu joc i la seva efectivitat han sigut molt grans. En els últims dos o tres anys he vist partits en què l'equip no ha jugat gaire bé però que s'han guanyat perquè Leo els ha resolt. Per alguna cosa és el número 1 del món".

Koeman no es penedeix d'haver venut Suárez

Finalment, sobre la decisió de vendre Luis Suárez, el tècnic ha assumit la seva part de responsabilitat però no se n'ha "penedit". "Sempre he destacat les seves qualitats, però la decisió [quan Koeman va arribar] ja estava presa, tant per part del club com seva".