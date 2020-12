Leo Messi: "El Barça està en un moment molt delicat"

Leo Messi no marxarà del Barça al mercat d'hivern. En una entrevista amb Jordi Évole, el davanter argentí ha assegurat que esgotarà el seu contracte amb el Barça, que finalitza el proper 30 de juny, però no ha explicat si el renovarà o no.

"El Barça és la meva vida. Porto més temps vivint a Barcelona que a l'Argentina. Aquí ho he après tot. El club m'ho ha donat tot i jo també ho he donat tot per ell. És una relació d'amor. Els meus fills han nascut aquí. Quan em toco l'escut després de marcar gols no és postureo", ha explicat Messi sobre el seu vincle amb el Barça i Barcelona.

Sobre el seu estat d'ànim, ha volgut enviar un missatge de motivació: "Estic bé. Ho vaig passar molt malament a l'estiu després de com va acabar la temporada i del burofax. I ho vaig arrossegar. Tinc ganes de lluitar per tot el que tenim per davant. El club està passant un moment complicat. Està realment malament i li costarà tornar a estar com estava".