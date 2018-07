Paulinho, una temporada a Barcelona i retorn a la Xina

Menys d’un any a a Barcelona. Paulinho Becerra tornarà a la Xina i ho farà precisament al mateix club on jugava ja fa una temporada, el Guangzhour Evergrande, en un moviment que s’ha tancat en pocs dies. El migcampista internacional brasiler va arribar al Camp Nou ara fa un any per reforçar el centre del camp, i després d’una temporada en que va arribar a ser titular en alguns partits, torna a Guangzhou, tal com volia. Un any a Europa per cuidar-se abans del Mundial, i un cop acabada l’experiència mundialista, retorn per cobrar un nou salari que al Barça mai hauria pogut veure. Fonts del Barça defineixen aquesta operació com “molt bona” per un jugador que ocupava plaça d’extracomunitari, fet que pot obrir nous escenaris de mercat.

L’aventura de Paulinho però, haurà estat ben curta. Malgrat que marxa cedit, el jugador difícilment tornarà. Un jugador internacional i titular amb el Brasil, que deixa un molt bon record com a professional però que no va acabar d’encaixar a un estil del Barça més similar a Coutinho, qui va arribar el gener, o Arthur, el també jugador brasiler que aquest dimarts sortirà de Porto Alegre per volar fins a Barcelona, on serà presentat aquesta mateixa setmana. Quan ho faci ja no hi trobarà a Paulinho, qui tanca el seu retorn en pocs dies amb un balanç de 49 partits oficials jugats i 9 gols a la lliga, alguns d’ells importants per afegir al seu palmarès una lliga i també una Copa del Rei. El Guangzhou Evergrande va fer oficial l’acord a la seva pàgina web i el Barça va emetre un segon comunicat sense donar els detalls d’un acord que segons fonts internes, deixarà beneficis econòmics si es confirma que el club xinès el compra. Inicialment serà una cessió del Barça d’una temporada amb la possibilitat del club xinès de comprar el brasiler quan acabi la lliga xinesa, que es troba en curs ja que el seu calendari de competició és diferent. L’interès de totes les parts obre un escenari on el Guangzhou pagaria uns 50 milions quan acabi aquesta cessió.

Un dels motius pels quals Paulinho tornaria seria el sou, ja que el club amb més títols els darrers anys del futbol xinès li doblaria el sou que està cobrant ara al Barça, pagant-li uns 15 milions d’euros per temporada. Comparat amb el sou que tenia al mateix club ara fa 12 mesos, seria multiplicar per set el salari, tot i que Paulinho també marxaria ja que a aquest club sempre s’hi va sentir molt bé, tal com va explicar ell mateix en un article fa unes setmanes, quan recordava com el fet de ser el líder en aquest club que va ser campió de l’Àsia, el va treure d’un forat anímic on havia caigut després de fracassar a la Premier.

El fet de no tenir per davant un Mundial i no ser titular al Barça també han condicionat aquesta decisió de Paulinho, tot i que des de el Barça es nega que fos una operació pactada ja en el seu moment. És a dir, que el club defensa que quan Paulinho va fitxar pel Barça fa una temporada, no sabia que faria el viatge de tornada uns mesos després. En un mercat amb accent brasiler, la setmana que arribarà Arthur, marxarà Paulinho.