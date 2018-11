Sergi Roberto: "Sortirem igual de motivats que a Wembley contra el Tottenham"

Abans de l'Inter de Milà - Barça d'aquest dimarts (21 h, Movistar Liga de Campeones), Sergi Roberto ha parlat en roda de premsa. El futbolista de Reus ha afirmat que sortiran amb moltes ganes "per acabar la lligueta primers de grup" i que saltaran al camp "igual de motivats que contra el Tottenham". Sergi Roberto ha afirmat que han de sortir en la mateixa línia que contra el Sevilla, l'Inter al Camp Nou o contra el Madrid, i ha recordat que contra el Rayo els va "costar més" fer un bon partit. "Messi encara no té l'alta mèdica, però està molt content de ser amb nosaltres i nosaltres que sigui amb nosaltres".

El reusenc ha afirmat que, quan Messi es va lesionar, estaven tots "una mica espantats", però que van treballar per poder guanyar els partits sense ell i que des de la baixa de l'astre argentí s'han guanyat tots. "Sense Leo no som tan forts però hem demostrat que tenim un gran equip per fer grans coses aquest any", ha afirmat convençut Sergi Roberto. Els últims partits, el futbolista català ha cedit tres assistències de gol a Luis Suárez: "És davanter, és normal que sigui ell qui remati les nostres pilotes. Estic molt content que estigui fent tants gols, tant de bo el pugui seguir ajudant amb més assistències".

Sergi Roberto ha admès que en els partits més exigents l'equip s'embraveix, però ha recordat que no poden badar en duels com el del Rayo, ja que "són punts necessaris per aconseguir títols". El futbolista català ha afirmat que tant ell com l'equip estan "en una bona línia". Preguntant per la defensa, que ha encaixat molts més gols que l'any passat a aquestes altures, Roberto ha afirmat que "hi ha coses a millorar" però que l'equip "està content". "Som líders a la Lliga i al nostre grup de la Lliga de Campions també anem primers", ha valorat el català.

"No he dit que vulgui ser protagonista al mig, sinó amb l'equip"

Sobre l'Inter de Milà, Roberto preveu un partit complicat perquè els italians sortiran "molt forts a casa seva" i voldran jugar "de tu a tu". Respecte a Mauro Icardi, davanter de l'Inter format a La Masia, amb qui Roberto va compartir pis quan eren juvenils i el davanter interista tenia una iguana, el català ha fet broma: "Per sort, estava tancada a la seva habitació". D'altra banda, el futbolista català, un migcampista que juga de lateral, ha afirmat que ell no ha dit que vulgui ser protagonista al mig del camp, sinó que el que vol és "ser protagonista amb l'equip". "Si és jugant de lateral, doncs de lateral", ha conclòs.