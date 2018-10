Valverde: "Parlar del retorn de Neymar és especular. Al futbol tot pot passar, però això és molt difícil"

Abans del Barça-Sevilla d'alt voltatge d'aquest dissabte (20.45 h, Movistar Partidazo), Ernesto Valverde ha protagonitzat una de les rodes de premsa amb més bon humor des que és entrenador del Barça. Valverde ha lloat el conjunt andalús, del qual ha pres com a referència el partit de la Supercopa, malgrat reconèixer que hi ha hagut canvis a l'equip. "Independentment de si optaran per un marcatge a l'home o si jugaran amb un punta o dos, tenen un estil molt definit i la condició de líders els donarà confiança per venir al Camp Nou a jugar-nos de tu a tu". El tècnic basc també ha parlat d'un hipotètic retorn de Neymar al Barça: "Parlar del retorn de Neymar és especular. Al futbol tot pot passar, però això és molt difícil".

Valverde afronta aquesta setmana de tres partits d'alt nivell (Sevilla, Inter de Milà i Madrid) amb "intensitat" i confia a tenir ja disponibles contra els andalusos Sergi Roberto i Luis Suárez, mentre que Thomas Vermaelen, lesionat amb Bèlgica, estarà sis setmanes de baixa i Umtiti, amb molèsties en un genoll, sense que es conegui l'abast de la lesió. "No soc metge, però confiem que torni ben aviat. El necessitem", ha assegurat el tècnic basc. "Busquets, un lateral dret o jugadors del filial, com Chumi o Oriol Busquets, poden ser una alternativa a la posició de central", en cas que Gerard Piqué o Clement Lenglet tinguin algun problema. El Txingurri també ha lloat Piqué i ha fet una mica de broma: "L'únic que em molesta de Piqué és que no se m'hagi acudit a mi la idea genial que ha tingut ell [amb la Copa Davis]. Quant a la resta, el veig al 100%".

Valverde ha lloat en reiterades ocasions el filial blaugrana aquest divendres: "Crec que hi ha molt nivell i jugadors que es van entrenant amb nosaltres, com Miranda, que estan a un gran nivell. També Riqui Puig, Aleñá, Cuenca, Chumi... Vaig decidir que Miranda no jugués a Leganés, en un partit fora de casa". També ha parlat del filial abans de voler valorar l'opció de fitxar un central al mercat d'hivern: "Ara som els que som al primer equip i podem comptar amb els jugadors del filial. Em fixo amb el que hi ha i amb els jugadors del B, no penso en el mercat d'hivern".

Valverde, que ha afirmat que no li molesta que es parli sobre si renovarà o no, també ha valorat la setmana que té el Barça al davant: "Són tres partits molt importants. Primer, contra el Sevilla, que és líder i és el primer cop, des que vaig arribar al Barça, que nosaltres no estem al capdavant de la taula. Després, amb l'Inter, ens juguem el primer lloc del grup, i contra el Madrid, és un clàssic, i tots sabem el que això implica. És una setmana intensa i bonica". Finalment, el tècnic basc també ha afirmat que té molt bon 'feeling' amb la direcció esportiva del Barça i ha confirmat que ha parlat amb Arturo Vidal de les seves queixes a les xarxes socials per no jugar, però no ha donat detalls de la conversa: "Són coses que es parlen internament al vestidor".