Valverde: "Mai trobarem un futbolista que juga com Iniesta"

Ernesto Valverde ha parlat aquesta nit després de la victòria del Barça contra el Sevilla en la final de la Supercopa d'Espanya (1-2). L'entrenador s'ha mostrat satisfet, pel treball dels seus futbolistes i per les circumstàncies que acompanyaven l'enfrontament. "Ens ha costat molt... Ha estat un partit difícil, amb molta humitat. Ells ens han esperat al seu camp, amb les línies molt juntes. Després hem rebut el seu gol en la seva primera ocasió. Des de llavors hem començat a buscar porteria. Potser ens hem precipitat, però hem acabat guanyant", ha dit.

540x306 Valverde i Machín durant la Supercopa d'Espanya / EFE Valverde i Machín durant la Supercopa d'Espanya / EFE

"Era el primer contacte amb la competició per a molts dels jugadors. Ens falta una mica de rodatge. A mesura que han passat els minuts, hi ha hagut futbolistes (Rakitic, per exemple) que han crescut. Hem d'estar contents. Amb totes les dificultats que teníem, i les que ens hem trobat, hem aixecat el títol", ha explicat el tècnic, que ha destacat el paper d'Ousmane Dembélé, autor del segon gol dels blaugranes: "Dembélé ha deixat sensacions molt bones. No era fàcil moure's entre línies. Quan ha començat a rebre ha generat molt desequilibri. També volem que estigui al costat dels companys en la línia ofensiva".

Valverde ha valorat el seu registre personal. El 'Txingurri' comença la temporada amb un nou títol, que se sumen als de l'anterior. "El meu registre no està malament. No ho penses. Aquest títol de la Supercopa sembla que tothom entengui que el guanyarem. La gent el valora si el perds. Si el guanyes és normal", ha assenyalat.

En roda de premsa, el preparador ha parlat de la configuració de la seva plantilla, especialment en la línia del mig del camp: "Mai trobarem un futbolista que juga com Iniesta. Ara mateix no penso en fitxatges. Estic centrat en el meu equip, en la meva plantilla, i poca cosa més. El mercat està obert i hi ha rumors", ha explicat.