Valverde: "Som el mateix equip que el de la setmana passada"

Una victòria més. Ernesto Valverde ha viscut la victòria d'aquesta nit contra el Tottenham (2-4) amb la seva habitual normalitat, tranquil·litzant l'ambient, reafirmant l'equilibri de perfil baix que va instaurar quan va fitxar pel Barça. "Quan estàs en un moment complicat, en una mala ratxa de resultats, has de donar una resposta. La nostra, la d'avui, ha estat contundent. Som el mateix equip que el de la setmana passada. Sempre intentem controlar el joc, amb més o menys èxit. Avui hem tingut dificultats i les hem anat superat. Durant la temporada tens moments de manca d'encert o d'encert. Has de tirar endavant", ha dit.

"Ha estat un partit complicat. No hi ha hagut descans. Es podia passar del 0-3 o al 3-3. Estem contents perquè el partit i la situació era important. L'equip ha donat una gran resposta. Això és Europa. Esperem que els tres punts ens impulsin a les altres competicions. M'agrada dir que estic content, que els nostres aficionats estan contents. Hi ha partits que estan marcats al calendari, com aquest. Som conscients de la importància d'aquests tres punts", ha comentat l'entrenador.

El 'Txingurri' ha parlat de l'esquema que ha dibuixat aquesta jornada, amb la novetat d'Arthur Melo. "És un jugador amb unes característiques molt determinades, que funcionen bé amb el nostre joc. Quan guanyes o perds en centrem amb els noms individuals, i no m'agrada. Arthur ha estat bé i creiem que pot aportar moltes coses, perquè el seu joc s'adapta molt bé a la nostra idea futbolística", ha dit. Preguntat per la manca de gol de Luis Suárez, Valverde ha tirat d'ironia: "Ens va bé que deixi passar les pilotes, que sigui treballant, i que Messi faci els gols", ha assenyalat, fent referència al tercer gol blaugrana.