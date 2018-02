El Wanda, l’opció menys dolenta en el debat etern sobre la seu de la final de la Copa del Rei

Com era d’esperar, l’escenari de la final de Copa està portant cua. El Barça i el Sevilla han d’escollir ràpidament la seu, amb el Wanda Metropolitano i Mestalla com a principals escenaris candidats. La setmana vinent està prevista una reunió entre els clubs i la Federació per mirar de pactar ja l’estadi i començar la logística de la venda d’entrades i l’organització dels desplaçaments. Aquest any, a més a més, el temps juga en contra de tothom: el partit és d’aquí poc més de dos mesos, el dissabte 21 d’abril.

I això que semblava que aquest any no hi hauria cap debat perquè l’Atlètic de Madrid havia ofert amb molta antelació el seu estadi, el Wanda Metropolitano, estrenat precisament aquesta temporada. Però ara el club i la Lliga s’han adonat que, aleshores, caldrà ajornar el partit que els matalassers jugaven aquell cap de setmana contra el Betis. Una opció que s’havia posat sobre la taula era que aquest duel de la 34a jornada es passés al dilluns 23. Però aquesta opció no acaba de convèncer l’Atlètic, ja que el dijous 26 podrien tenir un partit de semifinals de l’Europa League. Per tant, tot sembla indicar que, si el Wanda acull la final, el duel entre matalassers i bètics es disputaria el dimecres 9 de maig, el mateix dia que els finalistes Barça i Sevilla jugarien els respectius partits ajornats.

El pla B és jugar a València

Descartats els estadis de Barcelona i Sevilla -els finalistes ja han dit públicament que no volen jugar a la ciutat del rival-, a més del Bernabéu -el Madrid s’ha negat reiteradament a cedir el camp quan el Barça ha sigut finalista-, un escenari alternatiu seria Mestalla. El principal avantatge és que el València juga a domicili aquell cap de setmana i no caldria tocar un tercer partit. El club ja hi ha donat el vistiplau, segons informen diversos mitjans valencians, i cedirà la seu si la Federació l’hi demana.

De tota manera, el camp preferit és el Wanda Metropolitano, sobretot amb els criteris de la Federació. “Tenim en compte la capacitat del camp, l’oferta hotelera i les facilitats de transport. És fonamental perquè la gent s’ha de desplaçar massivament”, comenten fonts de la RFEF. Per això el camp de l’Atlètic de Madrid té avantatge. D’entrada, perquè hi caben 67.703 seguidors, 12.500 més que a Mestalla. També perquè jugar en un estadi nou -i totalment cobert- dona més facilitats als clubs, als aficionats i als organitzadors. A més, l’oferta hotelera també és superior, així com les comunicacions terrestres, sobretot amb tren: Madrid és una ciutat més equidistant, a 529 km de Sevilla i a 616 de Barcelona. València és a només 350 de la capital catalana, però a 660 de Sevilla.

“Soc partidària que les grans finals es juguin a Madrid. Per a mi, el més important és que es disputi aquí”, deia ahir Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid. I és que, a banda de la part esportiva, una final suposa un bon impacte econòmic per a la ciutat en qüestió. Per tant, i malgrat els inconvenients, el Wanda passa per ser l’opció menys dolenta. La decisió, diu la Federació, s’ha de prendre “aviat”.