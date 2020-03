Ansu Fati, de titular a residual: La Masia torna a perdre presència

Ansu Fati va aparèixer a principi de curs com una alenada d'aire fresc quan Valverde va recórrer a ell davant l'allau de baixes a la davantera. També Carles Pérez, malgrat que en el seu cas s'ha acabant prioritzant fer caixa. Fati segueix la dinàmica del primer equip però, després de viure un nou impuls amb l'arribada de Setién, ha passat de ser titular en els sis primers partits amb el càntabre a disputar només 102 minuts en els últims sis (17 minuts en els últims quatre).

Fati va jugar d'inici en el triomf contra el Getafe (2-1) del 15 de febrer. Des de llavors, va veure des de la banqueta el següent partit contra l'Eibar i va jugar 3 minuts contra el Nàpols, 9 contra el Madrid i 5 contra la Reial Societat. Contra l'Eibar, els italians i els madrilenys Setién va apostar per Arturo Vidal de titular, ja sigui com a quart migcampista o, fins i tot, com a extrem. Contra la Reial, Braithwaite va ser l'escollit. Riqui Puig, que va disputar 19 minuts contra el Granada, 71 amb l'Eivissa i 3 contra el Llevant, tampoc té oportunitats.

En el cas de Puig i d'altres jugadors del B que s'entrenen sovint amb el primer equip –com Collado i Araujo–, mantenen el ritme de competició participant en els partits del filial. Tant Puig com Collado van estar a la banqueta contra la Reial i, com que no van disputar cap minut, l'endemà van jugar amb el filial contra el Llagostera. No va ser el cas d'Araujo, que amb la baixa per sanció de Lenglet està a plena disposició del primer equip i es compta amb ell per al partit de dissabte contra el Mallorca.