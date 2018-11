El calvari de Rafinha

Tres lesions greus en tres temporades. A Rafinha Alcántara, la sort li ha girat l’esquena. Quan semblava que havia deixat enrere l’última lesió, que l’havia apartat gairebé deu mesos dels terrenys de joc, va recaure al Wanda Metropolitano. Dissabte, contra l’Atlètic de Madrid, va sortir a jugar a la segona part i pocs minuts després de ser a la gespa va notar molèsties al genoll que van fer que acabés el partit coix. Ahir, a la Ciutat Esportiva, les proves mèdiques li revelaven el pitjor diagnòstic possible, un trencament al lligament creuat del genoll esquerre que el farà passar pel quiròfan. Tot i que no hi ha temps de baixa, sembla difícil que pugui disputar cap més partit aquesta temporada. Una galleda d’aigua freda, una més, per a un futbolista que als 25 anys encara no ha pogut arrencar el vol.

La lesió, a més, arriba en el pitjor moment possible, just quan havia recuperat el protagonisme al Barça. Cedit a l’Inter a la segona meitat de la temporada passada, amb una opció de compra (35 milions fixos més tres de variables), l’equip italià va negociar a la baixa. Els blaugranes, amb necessitat de fer caixa i obsessionats per no malvendre cap dels seus jugadors, s’hi van negar. Rafinha, doncs, es quedava a les ordres de Valverde. Després de jugar a estones, el futbolista del planter tenia la seva gran oportunitat el dia que, precisament, l’Inter visitava el Camp Nou. Va convèncer, ocupant la posició de Messi, i va recuperar així la confiança de l’entrenador. En total, acabava jugant cinc partits de Lliga, dos de Champions i la final de la Supercopa d’Espanya. Sent titular, això sí, en dues de les grans cites del curs: a banda del partit contra l’Inter, en el clàssic contra el Madrid. Fins que les lesions, una vegada més, s’hi han posat pel mig.

L’infortuni començava la temporada 2015/2016, en un partit de Champions contra el Roma al mes de setembre. Una entrada de Nainggolan li provocava un trencament al lligament creuat anterior del genoll dret, just la contrària que ara s’ha lesionat. Rafinha es passava 202 dies sense jugar i es perdia 44 partits, tornant a jugar el març d’aquella temporada en què els blaugranes guanyarien la segona Lliga amb Luis Enrique. Encara que, aquell mateix curs, unes molèsties musculars aparegudes durant la final de Copa del Rei es van anar enquistant durant dos mesos i el van deixar sense jugar la Copa Amèrica.

La temporada següent, la 2016/2017, la cosa anava més o menys bé llevat de petites lesions de curta durada que el van deixar quatre partits sense jugar. Però el destí li tenia reservat un nou cop baix. A l’abril una lesió al menisc que no s’acabava de solucionar, i per la qual li van haver de practicar una artroscòpia, el deixava absent 290 dies, gairebé deu mesos, durant els quals es va perdre 39 partits. Ja recuperat -al desembre rebia l’alta-, marxava a l’Inter a finals de gener d’aquest 2018 per buscar minuts i recuperar la confiança.

Ara, quan s’especulava amb el seu futur i el seu entorn reclamava per a ell més minuts de joc, li tocarà tornar a començar de zero.

Sergi Roberto, entre 3 i 4 setmanes

Rafinha no va ser l’únic damnificat de la visita al Wanda Metropolitano. També va lesionar-se Sergi Roberto. Curiosament, el brasiler va substituir el jugador de Reus a la segona part. Roberto va notar una punxada a la cuixa esquerra en el tram final de la primera part i va demanar el canvi. La primera exploració mèdica indicava que patia una lesió als isquiotibials. Ahir li van fer més proves i el diagnòstic final va ser el d’una “ruptura del semimembranós de la cama esquerra”. Sergi Roberto estarà “entre 3 i 4 setmanes de baixa” i no podrà tornar a jugar, com a molt d’hora, fins al Barça-Celta del 22 de desembre.