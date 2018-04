Les 3 claus del Celta-Barça

Suma un punt o en perd dos. La valoració del 2-2 del Barça a Balaídos depèn de molts factors. L’alineació plena de rotacions de Valverde fa valorar l’empat, però el fet que l’equip blaugrana s’hagi avançat en dues ocasions en el marcador deixa un regust amarg.

L’assimetria de Wass

El Celta va intentar repetir la fórmula que li va funcionar al Camp Nou, amb Daniel Wass de fals lateral dret, per ajuntar-lo a Brais Méndez i generar superioritats al mig del camp. Però el que havia de ser una tecla ofensivament interessant, va acabar sent una mena de forat defensiu que el Barça va explorar.

540x306 Wass, més migcampista que lateral Wass, més migcampista que lateral

Potser Unzué no s’esperava una alineació blaugrana tan experimental, ni la presència tan despenjada a l’extrem de Coutinho, que és qui va treure més suc dels desajustos que generava la posició del danès. Lobotka va intentar equilibrar-ho, però entre Digne i Denis, van percudir-hi bé.

540x266 Wass triga en recuperar posició i Coutinho, profund, se n'aprofita Wass triga en recuperar posició i Coutinho, profund, se n'aprofita

540x306 Paulinho arrossega Aspas i es crea un espai per rebre de Ter Stegen Paulinho arrossega Aspas i es crea un espai per rebre de Ter Stegen

La selecció de la primera passada

Com s’havia previst, el secret del partit passava per la gestió de la sortida de pilota. El Celta hi va anar amb tot a la pressió, ben amunt, assumint una igualtat numèrica al darrere que obria la porta al joc directe sobre Alcácer i Coutinho.

540x306 Lobotka ha de reequilibrar i el Barça ataca en 3 contra 1 Lobotka ha de reequilibrar i el Barça ataca en 3 contra 1

L’equip gallec permetia la primera acció i volia ofegar des d’allà, però el Barça va seleccionar bé l’inici. Va tenir calma per arrossegar les marques, per obrir paranys i netejar-se un espai que permetés progressar cap a camp contrari.

540x314 Alcácer disputa la passada llarga i busca una pentinada a Coutinho Alcácer disputa la passada llarga i busca una pentinada a Coutinho

Paulinho, el millor del partit, va estar lúcid de frontal a frontal i qui va fallar va ser Denis, tendre en unes pèrdues que van generar contraatacs perillosos.

La liquidesa d’Aspas i la feblesa en centrades

L’1-1 a tocar del descans va reobrir un partit que el Barça s’havia sabut portar al seu terreny. I donar-li moral al Celta va ser activar Iago Aspas, que va créixer al segon temps, amb recepcions entre línies que van ser indetectables per als centrals. Yerry Mina perseguia una ombra.

540x306 Yerry Mina, fora de la línia i patint amb Aspas Yerry Mina, fora de la línia i patint amb Aspas

Pel carril central, el Barça va trontollar durant l’atac posicional viguès i va ser feble en la defensa de cada centrada al cor de l’àrea. L’expulsió de Sergi Roberto a falta de vint minuts va acabar de complicar el panorama per guardar el punt.