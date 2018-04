Un Barça desconegut sobreviu a Balaídos (2-2)

El Barça ha aconseguit salvar un punt de la visita al camp del Celta (2-2). En un partit marcat per les múltiples rotacions, els blaugranes han pogut mantenir-se invictes i fer un pas més cap a la Lliga. Dembélé i Alcácer han estat els golejadors d'un equip que ha jugat els últims 20 minuts amb inferioritat per la targeta vermella a Sergi Roberto.

Valverde ha decidit fer rotacions a Balaídos i presentar un onze totalment desconegut, on no hi havia cap jugador del planter, fet que no havia passat en els últims 16 anys. El Barça ha notat els canvis i gairebé mai ha pogut plantar cara a un Celta valent que ha fet molt de mal en les recuperacions i els atacs verticals. Ter Stegen, una vegada més, ha estat l'heroi dels blaugranes, salvant múltiples ocasions.

El Barça, tot i no jugar bé, ha colpejat primer amb un gol de Dembélé. Quan el Celta millor ho feia, els blaugranes han trobat un atac iniciat per una recuperació de Coutinho, una assistència d'Alcácer i una rematada de volea de l'extrem francès. Els de Valverde semblava que podien respirar i marxar al descans amb avantatge, però en una última jugada desgraciada, André Gomes ha perdut la pilota al mig del camp i els gallecs han trobat l'atac que permetia a Jonny fer l'empat.

A la represa, novament el Celta estava millor però les coses han canviat quan ha entrat Messi. Amb l'argentí el Barça ha fet els millors minuts i ha trobat el segon gol, obra de Paco Alcácer, que ha desviat una primera rematada de Paulinho.

Semblava que la cosa feia baixada però llavors ha arribat l'acció de Sergi Roberto, que ha vist la vermella per tallar un atac de Iago Aspas sent l'últim home i agafant-lo per la samarreta. El Barça ja no ha tingut cap mena de control i el Celta, a base d'intentar-ho, ha trobat el premi que buscava. Això sí, en un acció polèmica perquè Iago Aspas ha rematat amb el braç després d'un refús de Ter Stegen.

Els gallecs han dut la iniciativa i han pogut fer més gols. Els ha faltat punteria i han permès al Barça seguir invicte a la Lliga, 33 partits després. Ara als d'Ernesto Valverde ja només els falten sis punts per ser campions.