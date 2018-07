Digne, pendent de tancar el traspàs a l’Everton

Lucas Digne deixarà el Barça en les properes hores. El lateral esquerre francès té molt avançat l’acord amb l’Everton, que pagarà uns 20 milions de lliures (22 milions d’euros) per al futbolista. Digne, que acaba de complir 25 anys, ja no va jugar en el primer amistós de pretemporada contra el Tottenham, la matinada del diumenge, i aquest diumenge el club li ha donat permís per abandonar la concentració i tornar a Barcelona per concretar la seva sortida.

A banda, els 'toffees' també estan negociant per fer-se amb els serveis de Yerry Mina, tot i que no són els únics pretendents per al central colombià, que es va revaloritzar al Mundial de Rússia, on va fer tres gols en els tres partits que va disputar.