Els experiments de Valverde no funcionen a Sevilla (2-0)

Els despatxos no aturaran el Barça a la Copa -ahir el TAD va desestimar l’últim recurs del Llevant, que segueix insistint fins al punt de fregar el ridícul i també ha sol·licitat una sanció que pot acabar recaient finalment en Chumi-, el que passi a la gespa amb el Sevilla ja és una altra cosa. Sense Messi ni Busquets i amb una davantera inicial tan experimental com inèdita -Aleñá, Malcom, Boateng-, els d’Ernesto Valverde van sortir derrotats del Sánchez Pizjuán (2-0) i hauran de remuntar al Camp Nou.

El duel va començar a ser notícia quan es va conèixer l’onze del Barça: revolució de Valverde. El tècnic va ubicar Semedo de lateral esquerre (Miranda va quedar condemnat al Ciutat de València) i Aleñá a la línia de davanters amb Malcom i Boateng. La titularitat del ghanès va ser la principal sorpresa perquè només s’havia entrenat un cop com a blaugrana. “Si ens esperem gaire a posar-lo, se’ns haurà acabat la temporada”, havia alertat el tècnic en la prèvia. Els primers minuts de Boateng no van convidar a l’optimisme. Ben vigilat pel sistema de tres centrals del Sevilla, anava tard a la majoria de les jugades. El ghanès va intentar contrarestar la seva manca d’adaptació amb mobilitat, però sense encert. A les bandes, Aleñá i Malcom tampoc aconseguien generar perill.

En els compassos inicials, un Sevilla amb menys rotacions tampoc creava situacions clares de perill davant d’un Barça seriós i comandat des del darrere per la parella de centrals formada per Piqué, capità ahir, i Lenglet, que s’enfrontava al seu equip per tercer cop, el primer al Sánchez Pizjuán. Esperonats per la seva condició de locals, però, els de Pablo Machín van començar a qüestionar el control del partit al Barça i van intensificar la seva sensació de perill buscant explotar la velocitat a les bandes.

Mentre els blaugranes, conscients de la seva manca de profunditat en atac, intentaven fer mal amb xuts llunyans, Ben Yedder es va inventar la primera ocasió clara, però, després de fer-ho tot bé, va acabar rematant de manera erràtica. Més tard, va topar amb una aturada de futbol sala de Cillessen. I quan millor estava el Sevilla, va aparèixer Malcom, que va fer una gran desmarcada llegida a la perfecció per Arthur, però l’extrem brasiler va fallar en la rematada final. Amb el desencert d’uns i altres, el primer temps va morir sense gols.

A la represa, el Sevilla va fer un nou pas endavant per presentar-se al Camp Nou amb part de la feina feta i va intensificar el seu setge fins a trobar la recompensa del gol per mitjà de Sarabia. El migcampista local va obrir la llauna amb una gran rematada al segon pal i el Sevilla es va animar.

Coutinho penalitza el Barça

Per contestar la rauxa local, Valverde va donar entrada a Suárez i Coutinho, que tan punt van saltar a la gespa van generar una ocasió clara que va malbaratar el brasiler amb un xut per sobre del travesser. L’entrada de dos futbolistes de pes va semblar que carregava d’ànims el Barça, alhora que el Sevilla veia com el seu capità, Navas, es lesionava.

Va ser un miratge, perquè una pèrdua inexplicable de Coutinho al mig del camp va acabar amb un contraatac del Sevilla resolt per Ben Yedder, a qui Lenglet no va marcar bé. Suárez hauria pogut firmar un gol valuós, però el seu xut creuat va ser desviat. Malgrat els estèrils intents finals del Barça, tot queda fiat a una remuntada al Camp Nou.