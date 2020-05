Format intensiu a finals d’agost: l’opció més consistent per acabar la Champions femenina

Encara tot és incert i no serà fins a la setmana que ve que la UEFA es pronunciarà oficialment, però tot apunta que la Champions femenina es disputarà en format intensiu i en una seu única l’última setmana d’agost. Es preveu, també, que els partits puguin jugar-se els primers dies de setembre. Com a seu, la ciutat candidata és Viena, que és qui havia d’acollir la final d’enguany.

Els plans de la màxima competició europea fa dies que volten pels despatxos dels principals clubs del continent, que estan pendents de les dates de la Champions per encaixar-hi el seu programa d’entrenaments per arribar bé als quarts de final, la ronda en què va quedar tot aturat.

El Barça va iniciar un període de vacances després que es confirmés que la Primera Iberdrola no es reprendria i ara està pendent de la UEFA per programar la tornada a l’activitat de les seves jugadores. El plantejament, a priori, passa per tornar a fer algunes sessions a la Ciutat Esportiva en aquestes pròximes setmanes, marxar de vacances, i reincorporar-se ben entrat el juliol amb la mirada posada en els quarts de final. L’Atlètic de Madrid, el seu rival en aquesta eliminatòria, també preveu descansar abans d’arrencar novament amb els entrenaments. Dimarts les matalasseres van deixar-se veure al Wanda Metropolitano per rebre instruccions de com procedir.

La Bundesliga es reprèn el 29 de maig

Els equips de la lliga espanyola ja saben segur que no tindran més partits oficials que els de la Champions, una situació idèntica a la de l’Olympique de Lió i el París Saint-Germain, perquè la lliga francesa també es va donar per acabada. En canvi, el Wolfsburg i el Bayern Munic tornaran a l’acció el 29 de maig, que és quan la Bundesliga ha previst tornar per concloure el campionat alemany. La Copa, competició en què el Wolfsburg també està immers, resoldrà els quarts i les semifinals els primers dies de juny, i preveu disputar la final el 4 de juliol.

La possibilitat que les llobes arribin a l’últim partit és molt alta, perquè són les grans dominadores de totes les competicions a Alemanya els últims anys. El greuge sobre el seu ritme competitiu o, fins i tot, la seva falta de ritme en cas que facin vacances en plena pretemporada dels altres equips, és un dels punts més incòmodes de la decisió de la UEFA.

L’Arsenal i el Glasgow City, els altres dos equips als quarts de final, tampoc tenen clar el seu escenari. El conjunt anglès no sap encara què passarà amb la lliga anglesa. Hi ha voluntat de reprendre-la però no està gens clar ni com ni quan. Pel que fa a l’equip escocès, s’està mantenint actiu amb entrenaments a distància i amb l’única certesa que el futbol està suspès fins al 10 de juny.