La mesa dona per vàlid el vot de censura i ordena a Bartomeu que posi les urnes

La mesa de la moció de censura ha donat per vàlida la recollida de suports i ha ordenat a Josep Maria Bartomeu que convoqui els socis a les urnes. Així ho han assegurat a l'ARA fonts de la mesa. D'aquesta manera, el president del Barça s'haurà de sotmetre a la votació per ratificar el seu mandat, en un termini no inferior a deu dies i no superior a vint, segons marquen els estatuts del club. Sempre, esclar, que no prosperi la denúncia que va presentar la junta per presumpta falsificació de butlletes.

La iniciativa de Jordi Farré, soci i precandidat a la presidència, i que ha comptat amb el suport d'altres entitats i precandidats blaugranes, ha superat amb escreix el tall de 16.520 butlletes necessàries. El recompte final parla de 20.687 butlletes presentades, de les quals 19.532 han estat considerades vàlides (94,4%) i 1.155 s'han anul·lat (5,6%).

El recompte s'ha allargat més d'una setmana, amb un estira-i-arronsa constant entre els promotors d'aquesta moció i els representants de la directiva. I el cas ha acabat en mans de la Guàrdia Civil després que els membres de la junta detectessin al voltant de 300 butlletes que, al seu parer, poden haver-se obtingut de manera fraudulenta.

Però mentre un jutge no digui el contrari, la moció tira endavant. Així ho va decidir la mesa (formada per dos representants del club, dos dels promotors de la moció i un membre de la Federació Catalana, que actua de president) dijous i ho ha confirmat de manera oficial aquest divendres. Davant les sospites dels gestors del club, el tema es va sotmetre a votació. El resultat va ser favorable als promotors, per 3 a 2.

El darrer dia de treball de la mesa, abans de tancar l'acta del recompte, ha estat molt intens. El que havia de ser una reunió breu s'ha allargat fins a sis hores. La junta de Bartomeu ha insistit en considerar que els promotors poden haver fet trampa, mentre que Jordi Farré ha defensat la legalitat de tot el procediment.