Jorge Messi aterra a Barcelona per reunir-se amb Bartomeu

Jorge Messi ja és a Barcelona. El pare i representant de Leo Messi ha aterrat aquest dimecres a primera hora del matí (abans de les 7.45 h) a l'aeroport del Prat procedent de l'Argentina per reunir-se amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu.

La intenció de Jorge Messi és clara: arriba a Barcelona per demanar la carta de llibertat per al seu fill i tancar de la manera més ràpida el serial que fa ja més d'una setmana que dura. Però al davant es trobarà Bartomeu, decidit no només que Messi no marxi, sinó que s'asseurà a taula amb la intenció que el jugador renovi el contracte que el lliga al Barça.

Caldrà veure, doncs, si algú cedeix o si segueixen ferms en les seves postures, fet que podria provocar que la sortida de Messi del Barça acabi als jutjats.