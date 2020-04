Mor Radomir Antic als 71 anys

Aquest dilluns s'ha conegut la notícia de la mort de Radomir Antic. L'exentrenador ha mort als 71 anys.

Antic va dirigir el Barça la temporada 2002/03. Va agafar l'equip a mitja temporada després de la destitució de Louis van Gaal. Quan va fer-se càrrec de l'equip, a principis de febrer, el Barça ocupava les posicions baixes de la classificació i estava en plena caiguda lliure. Era quinzè amb 24 punts, a dos del descens. Va acabar la temporada en sisena posició, classificant-se pels pèls per jugar la UEFA la temporada següent. L'últim partit d'Antic al Camp Nou va ser una victòria per 2-0 contra el Celta, amb gols de Sorín i Saviola. L'equip gallec seria, de fet, el seu pròxim destí i el seu últim equip com a entrenador a l'elit espanyola.

Avui ens ha deixat Radomir Antic, qui fou entrenador del FC Barcelona a l’any 2003. El barcelonisme està de dol per la pèrdua d’un home molt estimat en el món del futbol. Descansi en pau 🙏 pic.twitter.com/9GI067dUrA — FC Barcelona (des de 🏠) (@FCBarcelona_cat) April 6, 2020

Un doblet històric per a l'Atlètic

El tècnic serbi va fer carrera, sobretot, a la banqueta de l’Atlètic de Madrid, club amb el qual va aconseguir un doblet l’any 1996 que encara fa posar la pell de gallina a l’afició blanc-i-vermella. En un cicle que va durar cinc temporades va dirigir una de les generacions més importants del club madrileny, amb un onze tipus format per Molina, Geli, Solozábal, Santi, Toni, Vizcaíno, Pantic, Simeone, Caminero, Kiko i Penev. "Amb la seva pèrdua marca un trosset del cor del nostre club", ha declarat el conseller delegat de l'Atlètic, Miguel Ángel Gil.

Convivint amb el Dream Team

Al currículum d'Antic també destaca un pas previ pel Reial Madrid en l'era Dream Team. Va agafar les regnes del conjunt blanc començada la temporada 1990/91, i va canviar una ratxa de nou partits sense guanyar per una cadena de triomfs i empats, incloent-hi fins i tot una victòria contra el Barça en l'última jornada de Lliga. No va servir per evitar que la Lliga fos blaugrana. L'any següent només va aguantar mitja volta perquè va ser destituït després de la jornada 19.

Radomir Antic també va passar per l'Oviedo, el Celta i el Saragossa. Al conjunt aragonès hi va jugar en la seva etapa com a futbolista, entre els anys 1978 i 1980.

Reaccions del món del futbol

Les reaccions a la notícia de la mort de Radomir Antic han sigut immediates. Entre jugadors, companys de professió i periodistes s'ha generalitzat un dolor i un record cap a la figura d'un tècnic proper i amable.

Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. DEP 🖤 pic.twitter.com/MQR3yi9Vja — Míchel (@MichelGonzalez) April 6, 2020