'El somni de Nujeen': una història humana de lluita, esforç i superació

El Barça presentarà aquest dijous la campanya de Nadal 2017 a l’Auditori 1899 del Camp Nou. Sota el títol 'El somni de Nujeen', la campanya està inspirada en la jove siriana de 18 anys i seguidora del Barça Nujeen Mustafa, una història humana de lluita, esforç i superació.

El 2 de setembre del 2015, el mateix dia que la fotografia del nen sirià Ailan Kurdi va reclamar atenció cap al drama dels refugiats, en una platja propera una nena amb paràlisi cerebral pujava a una petita llanxa en la seva cadira de rodes i emprenia un viatge de gairebé 5.000 quilòmetres cap a la llibertat, lluny del terror i la barbàrie de la seva ciutat natal, Alep.

