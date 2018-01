El Barça Lassa de bàsquet no es reenganxa a l’Eurolliga

260x366 Thomas Heurtel, base del Barça Lassa, fent una passada contra el València Basket. / KAI FÖRSTERLING / EFE Thomas Heurtel, base del Barça Lassa, fent una passada contra el València Basket. / KAI FÖRSTERLING / EFE

El Barça Lassa d’aquesta temporada no té terme mitjà. Després d’enllaçar cinc victòries consecutives, ara acumula tres derrotes seguides. A més, l’equip blaugrana fa la sensació d’haver perdut l’equilibri aconseguit fa uns dies. El conjunt culer no va poder imposar-se a la pista d’un València Basket que venia de perdre 11 dels seus últims 13 partits de l’Eurolliga (81-76). Els locals van agafar 18 rebots més que els visitants i van dominar els moments clau del primer enfrontament que hauran de disputar els culers en tan sols sis dies.

El coratge de Joan Carles Navarro i Pierre Oriola i la clarividència ofensiva de Thomas Heurtel no van ser suficients per aconseguir la victòria a la Fonteta, on Sito Alonso no va poder comptar amb Kévin Séraphin. “Els primers 10 minuts han sigut la clau del partit. No hem pressionat Sam Van Rossom com ho hauríem d’haver fet. Després hem jugat una mica millor, però no hem tingut el control del rebot defensiu”, va opinar el tècnic, que va lamentar una falta tècnica amb la qual va ser penalitzat Ante Tomic.

El València Basket va forçar 21 tirs lliures, vuit més que el Barça Lassa (13). “Ells han dominat el partit. No hem fet un bon partit per guanyar aquí”, va reconèixer Pau Ribas en declaracions a RAC1. “Hem lluitat, però ens ha costat entrar al partit. Ens han fet molt mal per dins. Volíem enganxar-nos a l’Eurolliga, però no ha sigut el nostre dia. Estem molt lluny del Top 8, que era l’objectiu”, va afegir Navarro.

Bojan Dubljevic va liderar amb 19 punts i 7 rebots el triomf del València Basket. “Segurament hem fet el millor partit de la temporada. Aquesta victòria és important per a la nostra confiança”, va dir el pivot montenegrí. “Aquest triomf és gairebé un miracle i ens recorda quin és el camí que hem de seguir”, va opinar Txus Vidorreta.

Tot i tenir sis baixes, el València Basket es va saber reinventar contra el Barça Lassa. Txus Vidorreta va augmentar els minuts de Sam Van Rossom, va utilitzar Alberto Abalde com a base per donar-li descans en moments puntuals i va introduir Damjan Rudez i el jove Josep Puerto en una rotació de circumstàncies. La barreja va sortir bé i l’equip local va arribar a tenir una renda de 10 punts durant una primera meitat en què Sito Alonso no va trobar un cinc regular i fiable. El tècnic va començar el partit col·locant Phil Pressey i Pau Ribas junts, però la tàctica no es va repetir.

Tot i millorar el control de la pilota i reduir el nombre de pèrdues, el Barça Lassa mai va donar sensació de poder capgirar el marcador. L’equip blaugrana ho va intentar en dues o tres ocasions, però sempre va trobar a faltar més continuïtat contra un rival que va saber treure petroli dels seus recursos i que va atrapar el Barça Lassa a la part baixa de la classificació (6-12).

Dos partits més aquesta setmana

Sense temps per llepar-se les ferides, el Barça Lassa rep dijous el Brose Bamberg (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) al Palau Blaugrana. La setmana de l’equip culer es completarà diumenge, quan visitarà el MoraBanc Andorra (18.30 hores, Multideporte 2).