El Divina Seguros Joventut renova Shawn Dawson fins al 2020

El Divina Seguros Joventut i Shawn Dawson han arribat a un acord per prolongar el contracte de l’aler israelià una temporada més, és a dir, fins al juny del 2020. D’aquesta manera el club manté la seva confiança amb Dawson, que dilluns passarà pel quiròfan, després que el 27 de gener, durant el partit contra l’Herbalife Gran Canaria, patís una lesió al lligament creuat anterior que l’allunyarà sis mesos de les pistes.

"Estic molt bé, estaré un altre any en un equip on connecto realment i on em sento com a casa. Tinc una gran relació amb els entrenadors, jugadors, aficionats i amb la ciutat. Em sento molt estimat, m’encanta la Penya", ha explicat Dawson.