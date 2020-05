L'Eurolliga de bàsquet, cancel·lada

L'Eurolliga ha decidit donar per acabades tant l'Eurolliga com l'Eurocup. Jordi Bertomeu, president executiu i CEO de la competició, ha analitzat la situació actual amb els onze clubs amb llicència que formen part del consell executiu: Barça, Reial Madrid, Baskonia, Anadolu Efes, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikòs, Maccabi, CSKA de Moscou, Armani Milà i Zalgiris Kaunas. El dirigent català oferirà a les 16.30 hores una roda de premsa per comunicar la notícia de manera oficial.

La llista de motius pels quals s'ha pres la decisió consta de set punts. El primer és la salut i la seguretat dels jugadors, els aficionats, el personal, els socis i els aficionats. El segon té a veure amb la variada evolució del covid-19 en funció del país, fet que no garanteix que tots els equips puguin celebrar el seus entrenaments i preparar-se per als partits oficials en les mateixes condicions. El tercer punt recorda que les autoritats de cada territori han imposat diferents restriccions als moviments dels seus ciutadans i, per tant, no hi ha garanties de que tots els equips puguin viatjar. El quart punt adverteix que reduir el període destinat a la preparació dels equips causaria un major risc de lesions per als jugadors.

El cinquè punt explica que, per raons d'integritat esportiva, es va descartar un canvi del sistema de competició o una reducció del nombre d'equips. Tot i elaborar un protocol mèdic exhaustiu per a les competicions, els protocols mèdics que les autoritats de salut pública estan implementant actualment requereixen un període d'autoaïllament per a qualsevol jugador, entrenador o àrbitre que doni positiu, assegura el sisè punt. Per tant, durant els últims dos mesos i mig no s'ha obtingut la garantia necessària que les competicions puguin completar-se regularment al juliol. El setè punt avança que l'Eurolliga no volia allargar les competicions per evitar causar un impacte en el calendari de la temporada 2020-21.

L'Eurolliga no reconeixerà a cap equip com a campió de la temporada 2019-20.

La Lliga Endesa, aquesta setmana

Els clubs ACB tenen fins diumenge per decidir si disputen la fase final de la Lliga Endesa o si donen per conclosa la competició.

Si la competició es pot reprendre, el títol de la Lliga Endesa 2019-20 es decidirà a través d'una fase final que disputaran els 12 primers classificats i que se celebrarà en una seu única. El MoraBanc Andorra s'ha ofert com a seu per acollir aquest innovador format, que comportaria que la temporada 2019-20 es tanqués sense cap descens a la LEB Or. El Barça i el Joventut seran al grup A amb l'Iberostar Tenerife, el RETAbet Bilbao Basket, el Kirolbet Baskonia i l'Unicaja. El grup B estarà format pel Reial Madrid, el Casademont Saragossa, el MoraBanc Andorra, el València Basket, el San Pablo Burgos i l'Herbalife Gran Canària.

Els dos millors de cada grup disputaran les semifinals, que seran a partit únic. El títol es decidirà, també a partit únic, entre els guanyadors d'aquests dos partits. Els clubs han fixat el 10 de juliol com a límit per a la finalització de la competició. En el cas d'haver de donar per finalitzada definitivament la competició el 31 de maig, el títol de la Lliga Endesa quedaria desert.