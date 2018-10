Marko Todorovic es vol reivindicar amb el Divina Seguros Joventut al Palau Blaugrana. Després de no tenir èxit com a jugador del Barça i passar desapercebut al Khimki, el montenegrí aspira a recuperar la seva millor versió a una Penya que el va convertir en jugador professional. “Hem de ser valents, treballar i tenir més ganes que ells. El Barça té molt de talent, però nosaltres tenim altres qualitats. No volem anar de víctimes, volem lluitar i intentar guanyar”, adverteix el pivot, que dimecres va tenir una actuació decisiva a Lugo. Necessitat de minuts per recuperar un bon ritme de joc, el jove de 26 anys ha escollit Badalona per retrobar la confiança.

El Barça Lassa arriba al duel català com a líder invicte de la Lliga Endesa. Les dues victòries consecutives fora de casa han reforçat la confiança d’un equip que vol oblidar les últimes quatre temporades. “Tots els partits són importants i més si el rival és un equip com el Barça. Són un equip d’Eurolliga i un rival històric de la Penya, uns fets que ens motiven. El balanç de 3-2 a la Lliga ens dona tranquil·litat, però tots els duels s’han de jugar amb ambició i tensió”, analitza Todorovic, que ha tingut molèsties físiques durant la setmana.

Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut, compra el discurs de Todorovic. “Anem al pavelló del líder, un equip que no ha perdut en competició domèstica i que té un nivell molt superior al nostre. Haurem de fer un molt bon partit si volem tenir opcions, i jugar amb molt d’esperit i energia per intentar reduir tots els seus punts forts. Tenen un gran entrenador i un equip perillós amb molt de talent. Són ambiciosos i cada jornada creixen”, opina el tècnic, que creu que l’equip verd-i-negre pot tenir opcions de donar la sorpresa al Palau Blaugrana, on no podrà comptar amb Dakota Mathias. “No crec que no puguem aconseguir la victòria. Tot el contrari. Estem demostrant que podem guanyar en qualsevol lloc i la possibilitat de continuar progressant a la classificació ens ha de motivar. Defensar bé serà important. La solidesa defensiva sempre ha estat una fortalesa dels equips de Svetislav Pesic i el Barça està destacant realment en aquest aspecte”, recorda.

Ádám Hanga, la novetat

Svetislav Pesic tindrà la novetat d’Ádám Hanga, que divendres va ser inscrit en el lloc d’Ante Tomic. L’entrenador espera que el seu equip mantingui la solidesa dels partits contra el Bayern Munic, el València i el Darussafaka.