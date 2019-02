Joan Carles Navarro: homenatge en majúscules

El Barça aprofitarà el clàssic contra el Reial Madrid per retirar la samarreta de Joan Carles Navarro. L'excapità es convertirà en el 13è jugador de les seccions que té aquest privilegi.

540x306 Epi Epi

#15 Epi

Bàsquet

El 26 de desembre del 1995 el Barça va retirar la samarreta amb el dorsal 15 d’Epi en un emotiu acte al Palau Blaugrana. Aquell mateix dia l’equip local es va enfrontar a una selecció de bàsquet europea. Epi va jugar els primers cinc minuts i va fallar els dos únics tirs que va intentar.

540x306 Roberto Dueñas / PERE VIRGILI Roberto Dueñas / PERE VIRGILI

#12 Roberto Dueñas

Bàsquet

El 4 de novembre del 2007 el Barça va aprofitar el descans d’un partit contra el Fuenlabrada per homenatjar Roberto Dueñas. “Gràcies per estimar-me tant, mai podré tornar-vos tot el que m’heu donat”, va dir el jugador més alt de la història de la secció de bàsquet del club blaugrana.

540x306 Nacho Solozábal / PERE VIRGILI Nacho Solozábal / PERE VIRGILI

#7 Nacho Solozábal

Bàsquet

El 8 d’octubre del 2006, catorze anys després de la seva retirada com a jugador professional, el Barça va fer justícia al llegat de Nacho Solozábal, a qui va retirar la samarreta durant un partit contra el Gran Canària que va acabar amb victòria visitant. L’exbase va rebre una gran ovació.

540x306 Andrés Jiménez / PERE VIRGILI Andrés Jiménez / PERE VIRGILI

#4 Andrés Jiménez

Bàsquet

Tres mesos després d’haver plegat, el Barça va retirar la samarreta de Jimix el 13 de setembre de l’any 1998. El club va aprofitar un partit contra el Bàsquet Manresa per dedicar un homenatge al jugador que va acabar amb Andrés Jiménez plorant i més de 7.000 espectadors aplaudint-lo.

540x306 Beto Borregán / PERE VIRGILI Beto Borregán / PERE VIRGILI

#21 Borregán

Hoquei sobre patins

El 5 de maig del 2014 Beto Borregán es va convertir en el primer jugador d’hoquei sobre patins que va tenir la samarreta penjada al Palau Blaugrana. Un cop finalitzat el partit d’OK Lliga entre l’equip blaugrana i el Blanes, més de mil aficionats li van retre un emotiu homenatge.

540x306 Barrufet / PERE VIRGILI Barrufet / PERE VIRGILI

#16 Barrufet

Handbol

El 27 de febrer del 2011 el Palau Blaugrana va homenatjar la figura de David Barrufet, porter del primer equip d’handbol durant vint-i-dos anys, des del 1988 fins al 2010. Amb 71 títols és el jugador que ha guanyat més trofeus de la història de la secció d’handbol del club blaugrana.

540x306 Sagalés / PERE VIRGILI Sagalés / PERE VIRGILI

#14 Sagalés

Handbol

L’extrem del Barça d’handbol va veure com retiraven la seva samarreta, amb el dorsal 14, el 28 d’abril del 2001, dia en què va tancar un llegat de 14 temporades i 26 títols. Joan Sagalés va arribar al club quan era juvenil l’any 1997 i es va estar al primer equip fins al 1991.

540x306 Urdangarín / PERE VIRGILI Urdangarín / PERE VIRGILI

#7 Urdangarin

Handbol

L’única samarreta retirada que no genera consens és la d’Iñaki Urdangarin, que compleix una condemna de cinc anys de presó per corrupció. L’acte d’homenatge es va celebrar el 2 d’abril del 2001. Com a jugador, va aconseguir 52 títols durant 14 temporades.

540x306 Masip / PERE VIRGILI Masip / PERE VIRGILI

#5 Masip

Handbol

Enric Masip va sumar 53 títols en 14 temporades portant la samarreta del Barça. El seu acte d’homenatge es va celebrar el 4 de juny del 2005, dia en què es va organitzar un partit amistós entre l’equip blaugrana del moment i el mític Dream Team d’handbol.

540x306 O'Callaghan / PERE VIRGILI O'Callaghan / PERE VIRGILI

#4 O’Callaghan

Handbol

La samarreta amb el dorsal número 4 de Xavi O’Callaghan es va retirar el 25 d’abril del 2010. “Ningú pot saber què representa per a mi que la meva samarreta ja sigui per sempre al Palau Blaugrana”, va dir l’exjugador, que va viure 19 campanyes al club i va aixecar un total de 54 títols.

540x306 Òscar Grau / PERE VIRGILI Òscar Grau / PERE VIRGILI

#2 Grau

Handbol

Òscar Grau, actual CEO del Barça, té la samarreta retirada des del 28 d’abril del 2002, quan l’equip blaugrana va jugar un partit europeu contra el THW Kiel. L’exjugador va jugar fins a 10 temporades amb el primer equip, un període en què va aconseguir un total de 27 títols.

540x306 Paco Sedano / PERE VIRGILI Paco Sedano / PERE VIRGILI

#28 Paco Sedano

Futbol sala

Després del partit entre el Barça Lassa i El Pozo Múrcia, el club va retirar el 27 d’octubre del 2018 la samarreta de Paco Sedano. El porter, que va guanyar fins a 22 títols, es va convertir en el primer jugador de la secció de futbol sala que té el dorsal penjat al sostre del Palau Blaugrana.