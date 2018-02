Ultimàtum de 30 dies per salvar la Penya

El Joventut de Badalona segueix esgotant totes les possibilitats al seu abast per sobreviure a un dels moments més delicats de la seva història. Són dies decisius a Badalona. El consell d’administració es va reunir aquest dijous fins a última hora de la nit i va decidir donar a l’Ajuntament de Badalona un ultimàtum de 30dies, el temps que falta fins a la pròxima junta d’accionistes. El club, a més, va convocar una nova reunió per dimecres.

Ahir va tornar a fer-se un esforç per desbloquejar la situació, amb una reunió entre representants del club, de l’Ajuntament de Badalona i de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet. L’objectiu segueix sent trobar punts d’acord que desfacin l’amenaça que la Penya acabi desapareixent. S’havia de fixar un calendari de pagaments per resoldre els problemes de liquiditat que no estan permetent a l’entitat verd-i-negra fer front als seus compromisos, i, tot i que no es va concloure en res, es van reforçar les intencions de trobar-hi remei aviat.

Una de les primeres reaccions, ja al migdia, la va protagonitzar el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, també present a la reunió i que va transmetre un punt d’esperança: “Tenim molt clar el valor que ha tingut la Penya en el conjunt de l’esport català, el valor que té i el valor que ha de continuar tenint. Si tots, des de diferents òptiques polítiques, tenim com a prioritat preservar la feina del club per al futur, he de ser optimista. Entre tots serem capaços de trobar les millors solucions econòmiques i jurídiques per a la viabilitat de l’entitat”, va comentar.

Els representants del Badalona Bàsquet Base, l’A.E. Minguella, l’A.E. Badalonès, l’A.E. Llefià, el Col·legi Cultural Sant Josep, l’Associació Bàsquet Badalona, l’A.E. Sant Andreu de Natzaret, el Círcol Catòlic, els Salesians Dosa i Maristes Ademar van fer arribar ahir a la Penya el seu suport. “A Badalona vivim el bàsquet com un fenomen social. La nostra tasca, com a educadors i formadors tant de jugadors com d’entrenadors, se sustenta en referents molt clars”, van recordar en un comunicat que es va fer viral a les xarxes socials.

Des que va fer-se visible la crisi de la Penya, s’estan acumulant reaccions de jugadors i entitats que, d’alguna manera, tenen o han tingut vinculació amb el bàsquet i amb el club badaloní. “Nosaltres vam dur el bàsquet a Catalunya. Vosaltres li vau donar la glòria i el prestigi europeu. Nosaltres les hem passat de tots colors per sobreviure i aquí estem. Vosaltres no sereu pas una excepció i superareu les adversitats”, va dir el CE Europa.

Una de cada a la Minicopa Endesa

Enmig de l’enrenou administratiu, el Divina Seguros Joventut mirava de reivindicar el seu paper com a planter referència del bàsquet a la Minicopa Endesa, que s’està disputant al poliesportiu La Paterna de Gran Canària. Al matí, la Penya va superar el Fundación 5+11 Baskonia per 63-73, però a la tarda va caure en el derbi contra el Barça Lassa de Carles Flores (67-78). Avui, els nois d’Oscar de Paula s’enfrontaran als amfitrions del Gran Canària (14 h, canal de YouTube de l’ACB) en el tercer partit de la fase de grups. Les semifinals de la Minicopa Endesa es disputaran demà a partir de les 11.30 h i es podran seguir en directe al canal oficial de l’ACB a YouTube, mentre que la final tindrà lloc diumenge 18 a les 13 h.