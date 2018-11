El Palau Blaugrana honra el llegat de Navarro (86-69)

260x366 Tavares durant el clàssic / MARTA PÉREZ / EFE Tavares durant el clàssic / MARTA PÉREZ / EFE

El primer clàssic sense Navarro havia de servir per homenatjar el mític excapità, però les circumstàncies van canviar el guió i el partit contra l'etern va servir per honrar el seu llegat amb un triomf contra el Reial Madrid (86-69). El Palau Blaugrana més intens dels últims anys va empènyer l'equip català a una victòria contundent en una nit en què Kyle Kuric (16 punts amb 4 triples) i Pierre Oriola es van convertir en els herois d'una afició culer que va celebrar com mai el lideratge de la Lliga Endesa.

"És un dia trist per a Juanqui i li dediquem la victòria. Hem lluitat contra un gran rival, un equip amb una excel·lent organització, amb experiència i amb talent. Teníem el repte de demostrar que podem jugar contra els millors equips d'Europa", va opinar Svetislav Pesic, entrenador de l'equip blaugrana.

"El Barça ha dominat el rebot i nosaltres hem perdut moltes pilotes. Això els ha donat aire a l'inici de l'últim període, però ja sabíem que aquest era un camp complicat", va dir Pablo Laso, que va començar amb un record per a Navarro i la seva família.

Tot i tenir la baixa de Sergi Llull i perdre Rudy Fernández per unes molèsties físiques, el Reial Madrid va donar molta guerra al Palau Blaugrana. Animat pels punts d'Anthony Randolph i per la brega d'Edy Tavares i Gustavo Ayón, l'equip madrileny va aconseguir un avantatge de nou punts que va descol·locar el conjunt local (24-33). La resposta va ser brillant i els homes de Pesic van tancar la primera meitat amb un parcial de 15-3 que va capgirar el marcador (39-36).

De camí als vestidors Facu Campazzo i Svetislav Pesic se les van tenir en uns moments de tensió als quals també s'hi van afegir Pierre Oriola i Gustavo Ayón. "Les emocions estan 'a full' per tots els costats", va dir el base argentí.

El clàssic, que va anar pujant de temperatura per moments, va tenir moments de gran intensitat durant un tercer quart en què els dos equips es van intercanviar cops morals. L'equip blaugrana, però, va arribar als últims 10 minuts amb 4 punts d'avantatge (63-59).

El Barça Lassa es va encomanar de la rauxa d'Oriola i a la punteria de Kyle Kuric per arribar als últims tres minuts amb una renda de 17 punts que va fer explotar d'alegria el Palau Blaugrana (81-64). El parcial de l'equip català en l'últim període va ser de 23-10.

Homenatge ajornat

La mort del pare de Joan Carles Navarro va ajornar l'homenatge que el club li havia preparat i el Barça haurà de buscar una nova data en el calendari per retirar la seva samarreta.