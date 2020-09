Xevi Pujol: "Busquem un Baxi Manresa valent i proactiu”

Xevi Pujol (Manresa, 1990) té 30 anys i aquesta temporada serà el director esportiu més jove de la Lliga Endesa. Després de ser entrenador ajudant, ara toca fer-se fort als despatxos. Està més que preparat per al càrrec, però alguns interlocutors encara se sorprenen quan el veuen cara a cara.

Com reaccionen els agents o els responsables dels altres clubs quan negocies amb ells?

Alguna broma m’han fet, perquè els xoca una mica veure algú tan jove, però he tingut la sort de veure com funciona l’engranatge des de fa temps. El director esportiu pren la decisió final, però abans es parla molt amb la gent de les oficines i del cos tècnic.

Com t’estàs trobant en la teva transició de la banqueta al despatx?

Bé, el dia a dia és molt diferent. La implicació directa amb el que passa a la pista és nul·la, tot i que a la vegada tens molta influència. No penso en el que he deixat de fer, tot i que els dies de partit encara tinc la impotència de no poder interactuar amb el joc. Ara que ja tenim l’equip fet, la meva feina és establir protocols que ens ajudin a funcionar millor durant la temporada, a integrar la feina del planter i a gestionar l’adaptació a aquesta situació tan atípica que ens està tocant viure. Hem d’intentar adaptar-nos a les coses que podem fer, però fer-les el millor possible i ser capaços de ser constants.

T’imaginaves que acabaries com a director esportiu?

No volia fer gaire l’exercici de visualitzar el futur, de pensar si seria ajudant, primer entrenador o una altra cosa. M’agrada centrar-me en el que estic fent en cada moment. És un privilegi poder-me dedicar a l’esport professional a casa. Ara mateix tinc tanta feina, tantes coses que omplen el meu temps, que tampoc hi penso gaire.

T’agrada com ha quedat l’equip?

Sí, crec que tenim un bloc complet i equilibrat. La idea de joc pot encaixar amb el que teníem pensat. Els jugadors nous necessitaran un procés d’adaptació, però ens hi estem esforçant perquè se sentin còmodes i no els falti de res. Estic content amb el dia a dia perquè hi ha treball, exigència i predisposició. L’objectiu és construir un bloc unit que sigui capaç de créixer per competir.

Tres dels fitxatges arriben d’Alemanya. És casualitat?

La lliga alemanya permet tenir més jugadors nord-americans a les plantilles i el seu perfil és d’un nivell mitjà-alt que té una relació qualitat-preu molt interessant. Són jugadors interessants que tenen la possibilitat de trobar equip per mostrar les seves característiques. No era un requisit, però tampoc és una casualitat.

Com jugarà aquest Baxi Manresa 2020-21?

L’equip està pensat en com li agraden a Pedro Martínez les plantilles. Volem jugadors voluntariosos en l’esforç i que siguin solidaris a l’hora de competir la pilota i de córrer la pista. Busquem un Baxi Manresa valent i proactiu que faci les coses de manera col·lectiva. En atac, buscarem bons espais. En defensa, estar connectats. I tot això passa per tenir clar què ha de fer tothom.

Quina importància té Pedro Martínez en aquest projecte?

És un valor afegit per a Manresa. La seva experiència i coneixement donen solidesa al projecte. Hi ha molts jugadors que volen treballar amb ell i això no és una sorpresa.

Quins objectius s’ha de marcar l’equip?

Simplement ha de ser competitiu. Per a nosaltres el factor públic és molt important i, ara mateix, no depèn de nosaltres, però ens agradaria jugar amb un Nou Congost ple. La temporada és llarga i passarem per diferents fases. Es tracta d’allargar els bons moments i escurçar els dolents per gestionar les dinàmiques. No et pots adormir, la Lliga evoluciona i t’acaba posant al teu lloc.

Com us afecta la situació actual que estem vivint?

No hem tingut cap positiu a l’equip, però ens afecta moralment perquè no podem interactuar amb el públic. Ens falta el vincle amb l’aficionat i això t’influeix mentalment. Estem prenent les màximes mesures i tenim els jugadors molt mentalitzats per ser curosos, però ens tocarà conviure amb moltes dificultats i adaptar-nos a la situació.

Ha afectat el pressupost?

Nosaltres ja no érem dels equips que més diners teníem, però vam dissenyar la plantilla sense tenir clar com evolucionarà la temporada. No podíem rebaixar gaire el pressupost perquè havíem de fer un equip competitiu, tal com han fet la resta de rivals.