El bàsquet català treu pit amb les Lligues Catalanes amb més participants

El Centre de Cultura i Memòria del Born ha acollit aquest dilluns la presentació de les Lligues Nacionals Catalanes de bàsquet. El tret de sortida serà aquest cap de setmana, quan el Pavelló Municipal Barris Nord de Lleida acollirà les semifinals i la final de la competició d'equips ACB.

"Les Lligues Catalanes interessen i els equips aposten per jugar-les. Des de la Federació Catalana hem fet una aposta forta perquè ja fa 40 anys que les organitzem i les altres institucions ens haurien de tenir en compte quan organitzen els seus calendaris –ha dit Joan Fa, president de la FCBQ–. El problema principal són les dates, que sempre són conflictives. Ens hem de fer respectar i esperem poder-les seguir organitzant durant molts anys. Hem rebut moltes pressions", ha afegit.

Aquesta temporada les Lligues Nacionals Catalanes 2018-19 estaran configurades per un total de 42 conjunts participants de les categories ACB (4), Lliga Femenina (3), LEB (6), Lliga Femenina 2 (5) i Lliga EBA (24). Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, no s'ha volgut perdre la presentació. "Estem molt il·lusionats de disputar aquest campionat, que a nosaltres ens serveix de pretemporada. Fa quatre anys vam fundar el club i ara hem de gaudir del lloc on som. El nostre objectiu a mitjà i llarg termini és tornar a la màxima competició, però hem de saber gaudir del camí. Si no ho fem, podem generar frustració", ha explicat el pivot dels Memphis Grizzlies.

"L'experiència d'Open Arms ha sigut una de les experiències de la meva vida, una experiència que et canvia la manera de veure el món i relativitza tots els problemes que puguis tenir. Aquestes persones busquen fugir d'una situació de pobresa extrema o d'una guerra", ha assegurat Gasol, que participarà en alguns entrenaments amb el Bàsquet Girona.

El jugador ha parlat de la marxa del capità del Barça Lassa. "Navarro serà etern, la seva figura no desapareixerà i serà una llegenda. S'anirà engrandint amb el temps. Ens hauria agradat que les coses es fessin molt millor", ha opinat.