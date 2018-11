El Barça Lassa, a prova a una pista del Movistar Estudiantes que no se li dona gens bé

El Barça Lassa visita aquest diumenge (17 hores, #Vamos) la pista del Movistar Estudiantes. Després d'aconseguir la seva cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga, l'equip blaugrana va viatjar directament de Kaunas a Madrid. Svetislav Pesic recupera Chris Singleton i ha deixat fora de la convocatòria Kyle Kuric.

El líder de la Lliga Endesa, que té les mateixes victòries que el Reial Madrid (7-1), però que compta amb cinc punts d'avantatge en el 'basket-average', disputarà el segon partit consecutiu fora de casa d'una sèrie de tres que finalitzarà dimecres a Atenes.

"El que importa és anar guanyant partits i millorant com a equip" Pau Ribas Jugador del Barça Lassa

Josep Maria Berrocal, que va ser entrenador ajudant del Barça Lassa durant dues etapes, mai s'ha enfrontat directament a Svetislav Pesic. El Movistar Estudiantes vol mantenir la dinàmica de les últimes temporades, on s'ha endut cinc dels últims sis enfrontaments contra l'equip blaugrana disputats a Madrid. El conjunt, que acumula dues victòries en set partits disputats, es va reforçar fa uns dies amb Alessandro Gentile. La participació de Goran Suton és dubtosa.

"És un equip que sempre juga bons partits contra el Barça. Tenen ganes de fer-ho bé i l'entrenador ens coneix bé. L'esforç de divendres no serveix per a res si no guanyem el diumenge", diu Pau Ribas. "Ser líder t'ajuda a guanyar confiança, però el que importa és anar guanyant partits i millorant com a equip, anar creixent", afegeix el badaloní.