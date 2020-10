Un Sevilla superior posa el Barça al seu lloc (1-1)

Primera ensopegada del Barça de Ronald Koeman a la Lliga. Els blaugranes van empatar a un contra el Sevilla en un partit marcat per les imprecisions i la superioritat tàctica dels andalusos, que es van avançar molt aviat gràcies a un gol de Luuk De Jong. Dos minuts després, Philippe Coutinho va situar el marcador definitiu al Camp Nou.

Al tercer partit en una setmana, Koeman tampoc va incloure rotacions. El tècnic blaugrana té com a prioritat consolidar un onze i un dibuix. Per això encara prefereix esprémer els seus jugadors abans que fer-los ballar a un excel per prevenir-los de possibles lesions. Davant del Sevilla, el neerlandès va premiar els protagonistes de les dues actuacions convincents contra el Vila-real i el Celta. Només va haver de posar Araujo en el lloc del lesionat Lenglet, fet que va moure Piqué a l'esquerra, condicionant la sortida de pilota de l'equip. La resta, els mateixos, amb un punt menys d'energia –van pesar els 45 minuts de Vigo amb un futbolista menys– i sobretot una gran diferència en relació a les dues primeres jornades: l'entitat de l'oponent. Perquè no és agosarat dir que el Sevilla és avui en dia l'equip més en forma i més treballat del futbol espanyol. Un conjunt construït a base de coneixement, ordre i passió. Gran feina de Monchi i Lopetegui al Sánchez Pizjuán.

Els andalusos, víctima preferida de Messi, van comparèixer al partit disposats a trencar una ratxa de vuit derrotes consecutives al Camp Nou (i 17 anys sense guanyar-hi). Amarats de personalitat i molt atrevits en l'ocupació dels espais amb un 4-3-3 dinàmic, van avançar-se al minut 8. Després d'avisar a un córner mitjançant una rematada de cap d'Ocampos que va sortir alta per poc, el Sevilla va trobar la recompensa a la seva excel·lent posada en escena també en l'estratègia. Des del córner, Rakitic, més deslliurat en defensa del que acostumava a Barcelona, va trobar en curt Suso, que es va desfer d'Ansu Fati i va centrar una bola molt tancada a l'àrea petita de Neto. Un mal refús va anar a parar a Luuk de Jong, que amb l'esquerra va afusellar el porter brasiler. 0 a 1 merescut.

Dominat per un rival pletòric en un estadi buit i per darrere al marcador. Un context nou per al Barça de Koeman que es va suavitzar a les primeres de canvi. Els culers van buscar la sort de la manera més ortodoxa: fent servir Messi per llançar Jordi Alba a l'esquena de Jesús Navas. La pilota mesurada de l'argentí per al seu soci de capçalera (ara que ja ha marxat Suárez) va descol·locar el carriler de Los Palacios, que va assistir sense voler Coutinho, sol al carril central. Bono no va evitar l'empat a porta buida del brasiler, un dels símptomes més reeixits de la nova campanya al Camp Nou. Precisament l'ex del Bayern va comandar les operacions de l'equip català per intentar capgirar el partit encara a la primera part. Griezmann, abans de tornar a ser sacrificat pels tècnics a l'hora dels canvis, va generar un parell d'ocasions no concloents. Més a prop va estar Messi de seguir en ratxa amb el Sevilla, però el seu xut per acabar un contracop va marxar desviat per poc. Mentrestant, a l'àrea contrària, Fernando va estar a punt de fer el segon dels de Lopetegui després d'una gran jugada de Suso i Navas. No va rematar per poc.

Possible penal de Diego Carlos a Messi

Les substitucions de Koeman a la segona part (debut de Dest en el lloc de Jordi Alba) no van canviar el decorat. De fet, si un equip va merèixer la victòria va ser el Sevilla, incansable en la pressió i molt expeditiu en defensa gràcies a Diego Carlos i Koundé, dos centrals de nivell Champions que van dur Ansu Fati a jugar un partit més aviat discret. Els andalusos van tenir l'oportunitat més clara després del descans a les botes d'En-Nesyri. Neto es va aliar amb el travesser, que va escopir una centrada enverinada de l'ex davanter del Leganés. El Barça va intentar respondre al perill amb dos apropaments de Messi i De Jong que tampoc van besar la xarxa. Bono va aturar un xut del 10 i l'holandès no va encertar la direcció per finalitzar una bona passada de Busquets. L'exporter del Girona també va reaccionar per evitar un gol de Trincao als instants finals, en què l'ordre tàctic es va fondre en benefici d'un Barça menys inspirat que de costum i que, segur, haurà de seguir millorant per poder superar equips tan ben acoblats com el Sevilla, entre d'altres coses per no haver de dependre del criteri del VAR en possibles penals com el de Diego Carlos a Messi a les acaballes.