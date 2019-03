El 'breakdance' podria ser esport olímpic a París 2024

El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, ha anunciat que l'organització dels Jocs de París 2024 ha proposat que el 'breakdance' sigui inclòs en el seu programa esportiu, una mesura que es debatrà a l'organisme per prendre una decisió final l'any 2020. París ha proposat incloure aquesta disciplina, així com l'escalada, l''skateboarding' i el surf, esports aquests tres últims que en principi s'havien aprovat únicament per a Tòquio 2020, juntament amb el karate, el beisbol i el softbol.

"El 'breakdance' és un esport amb una expressió veritablement autèntica, pots sentir la personalitat dels atletes [...]. Admiro els seus moviments i la seva flexibilitat", ha comentat Bach en la roda de premsa en què ha anunciat aquesta possible inclusió. Els quatre esports addicionals proposats per a París 2024, ha afegit, "contribueixen a crear una agenda més jove i urbana, i podrien permetre connectar amb les generacions més joves".

El COI recomanarà oficialment la inclusió de les quatre disciplines en l'assemblea que se celebrarà a la seva seu a Lausana (Suïssa) al juny, tot i que la decisió final sobre aquest tema no es prendrà fins a finals del 2020, ha assenyalat el president de l'organisme.