El desencant s’apodera del Girona (0-1)

Que els arguments principals des de la banqueta siguin Pau Víctor, Ibrahima Kebe i Adrià Turmo, tres joves del filial als quals no es pot culpar del que està passant, il·lustra prou bé el trist escenari que es viu a Montilivi. Perquè Francisco no compta ni amb un mínim de peces per traslladar les seves voluntats al terreny de joc. Tan cert és dir que no cal cremar-ho tot com que la direcció esportiva ha començat la temporada suspenent en la planificació. I això, com no pot ser de cap altra manera, es reflecteix a la classificació: la segona derrota contra el Fuenlabrada (0-1) el deixa en zona de descens a Segona B amb zero punts i una sensació inexplicable de desencant.

A sobre, el gol encaixat ha estat un regal de Muric, que ha volgut blocar una falta, s’ha fet un embolic, la pilota se li ha escapat de les mans, ha tocat el travesser i Diéguez, sense oposició, no ha pogut evitar marcar. Ha sigut la culminació d’una primera part nul·la en creativitat. Si no fas mèrits per guanyar, habitualment no guanyes. Els gironins no poden queixar-se del resultat, perquè més enllà d’un xut de Gumbau a l’àrea petita que no ha marxat fora de l’estadi per un pèl quan el més fàcil semblava encertar, no han generat perill.

El despropòsit s’ha fet immens a la segona part, quan el Girona ha volgut anar endavant però s’ha sentit afortunat perquè el Fuenlabrada no hagi fet el segon, amb xuts de Cristóbal i Kanté, aquest amb una rematada al pal. Stuani, que ha lluït el braçalet de capità, ha vist com la seva ocasió l’ha desviat Freixanet. Francisco necessita fitxatges mentre està pendent de possibles sortides. És el problema de deixar la feina per un últim dia de mercat que es preveu mogut i que difícilment complirà amb les expectatives.