Quique Sánchez Flores: "De moment hem ajudat a planificar la pretemporada, poc més"

Després d'absentar-se en la visita a Mestalla per un procés víric, Quique Sánchez Flores ha reaparegut en una sala de premsa per valorar la situació de l'Espanyol en la prèvia del partit d'aquest diumenge contra el Getafe (18.30 h, BeIN LaLiga). El tècnic ha evitat, un cop més, parlar del seu futur, si bé en les seves paraules s'entreveu una sortida que cada cop sembla més real: "Estem ajudant a planificar amb el club en el que ens ha demanat. Hem preparat la pretemporada amb temps, no gaire cosa més. Estem organitzant això i poc més", s'ha limitat a dir.

Quan se li ha insistit si participa en la confecció de la plantilla per la temporada vinent, ha tornat a ser poc clar: "L'Espanyol ha d'organitzar-se en funció de l'estructura del club que volen de cara al curs vinent. Es van donant pistes de com es reestructurarà l'entitat. La seva situació és estable, però no serà gaire superior a la d'aquest any. Això ens obliga a tots a pensar ràpid", ha confessat Sánchez Flores, que cada cop sembla parlar del club amb més distància.

El preparador madrileny tampoc ha volgut concretar si repetirà l'alineació que va sortir de Mestalla amb el cap ben alt malgrat la derrota, encara que ha reconegut que n'està satisfet: "Estem contents amb aquell equip, va ser el model en les transicions en defensa i en atac. Vam generar ocasions i ens agradaria haver vist més aquest equip durant el curs".

Un nom propi que va destacar en aquell partit i que ha cobrat força en la roda de premsa del tècnic ha estat el d'Óscar Melendo, que fins ara havia tingut poc protagonisme: "Si no ha jugat més és per culpa de l'entrenador. Tenia la sensació que quan entrés a jugar d'inici ja no el trauríem. És un jugador especial, però cal atrevir-se i fer sortir jugadors importants". Sánchez Flores ha valorat positivament la capacitat del jove del planter a l'hora de "girar-se a tres quarts de camp i tenir més verticalitat", un aspecte que desitja que tinguin altres jugadors: "Volem que altres que poden, ho facin. Ell genera coses, per això és tan positiu".