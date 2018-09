Una espera de 2.783 dies

Després de gaudir de partits de molt cartell i enorme rivalitat com el Roma-Lazio, el Juve-Nàpols, el Leverkusen-Dortmund, el Chelsea-Liverpool, el Barça-Athletic i el Reial Madrid - Atlètic, l’amant del futbol internacional no pot passar per alt un altre duel que, d’entrada, divideix una ciutat de més d’1,8 milions d’habitants: Hamburg. És un derbi que es va jugar per primer cop oficialment fa 99 anys, però que fa 2.783 dies que no té lloc. Llavors, un llunyà 16 de febrer del 2011, un solitari gol de l’exinternacional alemany Gerald Asamoah va donar el triomf al FC Sankt Pauli al Volkspark, l’estadi de l’Hamburg (HSV). Aquell partit tot just va suposar la segona victòria en partit oficial dels pirates contra el seu rival ciutadà. Entre la primera i la segona van passar 33 anys.

Imagineu si hi ha ganes de partit a Hamburg, encara que sigui el primer cop que aquest derbi, que arriba a la seva centenària edició de manera oficial, es disputarà a Segona Divisió. Esportivament, l’HSV és indubtablement l’equip més poderós, però al seu últim partit a casa va caure per 0-5 davant el Jahn Regensburg i dijous no va passar de l’empat a Fürth (0-0). La pressió és tanta per tornar a ser immediatament a Primera que tot i estar empatat a punts amb el segon classificat a falta de consumar-se la vuitena jornada, les males llengües diuen que el tècnic Christian Titz pot ser destituït en cas de derrota davant el St. Pauli. Els pirates estan a un sol punt de l’HSV, cosa que sens dubte afegeix picantor al matx.

Per a aquest partit a Segona en el mercat negre s’han ofert entrades a un preu entre 150 i 999 euros. Per descomptat que l’estadi estarà ple. Paral·lelament, 15.000 aficionats del St. Pauli podran seguir el partit a través de les pantalles del seu Millerntor-Stadion.

Sobre el derbi i la història dels dos clubs se n’han escrit força llibres -molt recomanable el Sankt Pauli, un altre futbol és possible, de Carles Viñas i Natxo Parra-, se n’han fet anàlisis sociològiques i treballs de màsters... La rivalitat entre els dos clubs ofereix moltes facetes, si bé últimament es tem que els radicals de les dues aficions dominin l’opinió pública.

Els últims dies aficionats del St. Pauli van irrompre en un magatzem i van destrossar un mosaic que preparaven simpatitzants de l’HSV. Hi va haver ferits. Dimecres es van trobar penjades per diversos punts d’Hamburg nines de palla vestides amb els colors del St. Pauli. La policia espera al voltant del derbi 1.000 ultres potencialment violents, i per perseguir els que cometin delictes utilitzarà dispositius similars als que va fer servir durant les manifestacions del G-20 a Hamburg de l’any passat. Aquest derbi té molta substància també a Segona.