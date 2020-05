La Segona B, un pou on els clubs no saben com serà el seu futur

"No sabem com serà la pròxima temporada a la Segona B. Parlen de subgrups de 10 equips dins dels grups de 20. No sabem com anirà el tema del ascensos, quines condicions tindran els clubs, perquè molts ja patien abans del coronavirus". Sergi Raset, director esportiu de l'Olot, intenta anar per feina. Quan la major part dels clubs de Segona B no saben què serà d'ells d'aquí unes setmanes, el club garrotxí, un dels pocs de la categoria que no té deutes, ha renovat el seu tècnic, Raúl Garrido. "Renovar el cos tècnic era una prioritat, ara toca ampliar els contractes d'un nombre important de jugadors. Hi ha més incertesa que altres temporades, però volem donar continuïtat al projecte i fer una plantilla com més competitiva i estable millor", deia en una roda de premsa virtual organitzada pel club.

¿Com es pot pensar en el futur, quan ningú sap com serà la Segona Divisió B, la pròxima temporada? Si les dues categories professionals, la Primera i la Segona Divisió, esperen poder finalitzar els seus campionats i ja viuen els primers entrenaments, el cas de la Segona B és ben diferent. La Federació, amb el suport del Consell Superior d'Esports (CSD), va decidir donar la temporada per acabada sense descensos, però s'haurà de jugar un play-off d'ascens que molts clubs creuen que no es podrà acabar fent. Per la major part de clubs, doncs, la temporada ha acabat i el Badalona també ha renovat el seu tècnic, Manolo González. Tot i que el club badaloní ha acabat en zona de descens i no baixa gràcies a la mesura de la RFEF, els resultats amb González van ser bons.

Sense descensos però amb ascensos, la Segona B, una categoria ara de 80 clubs dividits en 4 grups, passaria a tenir-ne 100, motiu pel qual es faria un cinquè grup. La idea de la RFEF seria una temporada 20/21 amb cinc grups, per donar pas a una reforma de cara a la temporada 21/22 en què es formaria una nova categoria, la tercera del futbol estatal, amb dos grups de 20 equips. "La categoria creix quan potser s'hauria de retallar", admet Andrés Manzano, director general del Cornellà, que defensa la creació d'una nova categoria, la Segona B Elite, amb dos grups de 40 equips.

651x366 Raúl Garrido, tècnic de l'Olot, i el director esportiu Sergi Raset / NURI MARGUÍ / UE OLOT Raúl Garrido, tècnic de l'Olot, i el director esportiu Sergi Raset / NURI MARGUÍ / UE OLOT

Primer, però, cal jugar els play-off. La idea de la RFEF és que 16 equips lluitin per 4 ascensos a Segona en una fase final a mitjans de juliol al Pinatar Arena de Múrcia. Tres equips catalans, el Barça B, el Sabadell i el Cornellà, hi participaran. El play-off començaria el cap de setmana del 18 i el 19 de juliol. I es resoldria en tot just una setmana, amb tres eliminatòries. La primera inclouria dos duels directes entre els primers de cada grup (Atlètic Balears, Cartagena, Castelló i Logronyès) per decidir dos ascensos directes. Els altres dos ascensos es decidiren superant un total de tres partits. I tot això, si es poden jugar, esclar. Pablo Alfaro, tècnic de l'Eivissa, ja ha advertit que li fa por veure "contagis" en clubs que van acabar primers de grup i podrien pujar sense jugar, si els play-off se suspenen. La RFEF, de moment, ha dit que no pot assegurar que els primers de grups tinguin l'ascens assegurat en aquest cas.

Sense poder entrenar

Tant el Sabadell com el Cornellà, amb menys estructura que el Barça B, viuen amb neguit aquests dies. El club blaugrana disposa de sis jugadors del filial entrenant amb el primer equip, fet que provoca queixes entre els clubs que creuen que "els filials juguen amb cartes diferents": "Perquè ja tenen jugadors entrenant quan nosaltres no podem", deia el president del Badajoz, Joaquín Parra. "No podem negar que hi ha condicions diferents, en funció de la zona dels clubs i també per veure molts jugadors de filials entrenant des de fa dies", diu Bruno Batlle, director general del Sabadell, club que podria quedar emparellat amb dos filials a la primera ronda del play-off, l'Atlètic de Madrid B i l'Athletic Club de Bilbao B. "Però quan arribes a un play-off, tens un repte i un somni. Cal intentar-ho", afegeix. El Sabadell, de fet, ha demanat a la RFEF i el CSD que les regles del joc siguin les mateixes per a tots els equips de play-off.

El Barça B vol que tota la seva plantilla torni a la feina divendres aprofitant que la Ciutat Esportiva Joan Gamper és propietat del club i aquesta instal·lació ha rebut el permís per obrir, perquè ja hi entrenen els equips de futbol, bàsquet i futbol sala. En canvi, el Sabadell i el Cornellà es troben amb una contradicció legal. La Federació els ha dit que poden entrenar, però en els territoris de Catalunya que es mantenen en la fase 0 les instal·lacions esportives a l'aire lliure i els centres esportius han de romandre tancats, segons la Secretaria General de l'Esport. I els dos clubs entrenen en propietats municipals. "La Cultural Lleonesa és d'una ciutat en zona 0 però si entrena, hi ha contradiccions entre territoris", explica Batlle. El Sabadell, que volia entrenar ja aquest últim dimarts després de fer els tests del covid-19 als jugadors, ha decidit esperar fins dilluns que ve. El Cornellà segueix sense data de tornada a la feina mentre que cada cop més clubs que han de fer el play-off ja treballen, ja que tenen la seu en territoris dins de la fase 1. La RFEF i el CSD ha assegurat que garantirà que tots els clubs puguin començar a entrenar en grups el mateix dia, demanant als clubs que ja entrenen que només facin feia individual, de moment.

"La Segona B és un cràter"

Si clubs com l'Olot ja preparen la pròxima temporada, altres no poden. L'Olot ja negocia renovacions i intentar fitxar, però diferents directors esportius contactats per l'ARA admeten que és un estiu diferent ja que "molts jugadors volen esperar a veure quin serà el preu del mercat en unes setmanes o els canvis de categoria". Estar sanejat com el club garrotxí podria ser un factor clau ja que "molts jugadors pateixen i busquen estabilitat" en un mercat on molts equips prometen grans sous que després, no paguen. L'Olot, com vol fer també el Llagostera, per exemple, vol anar per feina i trobar estabilitat dins d'una categoria inestable.

"Si la Segona B era un pou, ara és un cràter. Si amb 80 era un pou ara amb 100 és un cràter", deia Andrés Manzano, director general del Cornellà, al portal Futbolcatalunya.com. "Els equips que ja han acabat la temporada han estalviat diners, ja que han fet un ERTO i han deixat de pagar mensualitats. Jo hauré de reactivar els jugadors i els hauré de pagar mesos no previstos com el juny i el juliol. Ara bé, haurem de pagar primes de play-off, un desplaçament a Múrcia i uns test i controls sanitaris sense els ingressos de taquilla, que no tindrem. Té un cost més elevat que el que hagués tingut normalment. També hi ha equips que inverteixen molts diners i no juguen play-off. Fer un play-off és tan car que s’ha de fer i qualsevol club traurà els calés d’on sigui perquè és una oportunitat única".

651x366 Sis jugadors del Barça B ja entrenen, abans que els seus companys / FC BARCELONA Sis jugadors del Barça B ja entrenen, abans que els seus companys / FC BARCELONA

Al Sabadell, admeten que la situació els incomoda, ja que no poden planificar la pròxima temporada perquè no saben en quina categoria els tocarà jugar. "Potser no sabem fins a finals de juliol quin serà el nostre destí, fet que no ajuda per decidir si es renoven jugadors, si es fitxa... Altres clubs ja poden fer-ho", expliquen al club vallesà, en què volen pensar en positiu. "Tindrem un mes i algunes setmanes per preparar el primer play-off en 9 anys, estem il·lusionats", diu Batlle. Per al Cornellà, serà el tercer play-off consecutiu buscant el que seria el primer ascens a Segona del club del Baix Llobregat.

Clubs com el Nàstic, que van presentar un ERTO, ja han comunicat a alguns jugadors que no seran renovats, però es troben en un mercat de fitxatges estrany, en què costa tancar operacions ja, perquè molts futbolistes també estan esperant a veure què passa la pròxima temporada. Els clubs, de moment, han començat la feina donant la baixa als jugadors que no entren en el seus plans, com ja fan aquests dies el Nàstic, el Lleida, el Llagostera o el Prat. Fitxar, però, serà més complicat.

La Segona B, sempre amb una cama al futbol professional i una a l'amateur, afronta el seu estiu més incert. Sense saber com seran els seus grups, si es podrà jugar el play-off i amb el dubte de si amb el descens d'ingressos provocats per la pèrdua de patrocinadors i espectadors alguns clubs poden arribar a desaparèixer. Els últims 10 anys, més de 10 clubs han desaparegut a la Segona B refundant-se i més de 15 han perdut la categoria per culpa dels deutes. Molts clubs catalans donen per fet que algú desapareixerà o renunciarà a la categoria, aquest estiu, fet que complicarà encara més fer els calendaris d'una Segona B convertida en un pou del què costa fugir.