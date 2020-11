Nou desenllaç cruel per al Sabadell (1-2)

El Sabadell va deixar escapar una bona oportunitat de puntuar contra el Fuenlabrada (1-2). L’equip arlequinat va començar el partit aprofitant un gol en pròpia porteria d’Adrian Diéguez per avançar-se en el marcador, però després es va deixar remuntar per un rival que va jugar millor les seves cartes. Mula i, a un minut del final, Óscar Rubio, en pròpia porteria, van capgirar el resultat a la Nova Creu Alta, on els locals no van saber treure partit de les moltes oportunitats que van generar, especialment durant una segona meitat en què van exhibir un bon joc sobre la gespa.

L’entrada d’Stoichkov, que va voler arriscar tot i no estar al 100%, no va servir perquè el Sabadell aconseguís marcar contra un Fuenlabrada que es va endur els tres punts de la Nova Creu Alta. “Hem tingut les nostres oportunitats, però no les hem aprofitat i un altre cop ens ha penalitzat massa una acció al final. En aquesta lliga costa molt sumar punts. No volem excusar-nos en la sort, perquè altres vegades sí que cometem errors posicionals, però avui estàvem ben col·locats i la pilota ha acabat dins de la nostra porteria”, va analitzar Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell.