Abelardo va ser extorsionat pel grup criminal del qual forma part Toño, jugador del Llevant

El 22 de febrer, el magistrat d'instrucció número 3 de Terol va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a deu de les dotze persones que van comparèixer al jutjat per declarar per la seva presumpta vinculació amb una xarxa d'extorsió a través d'una pàgina web de contactes. Entre elles hi havia el jugador del Llevant Toño García, acusat de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Unes acusacions que li van costar vint-i-un dies al centre penitenciari de Terol, del qual ha sortit aquest divendres.

Segons el diari 'Levante-EMV', la trama per la qual va ser empresonat va extorsionar l'entrenador asturià de l'Alabès, Abelardo Fernández, que va abonar 30.000 euros, segons les mateixes fonts, en dos pagaments.

Toño, mitjançant un comunicat emès pel club granota, va rebutjar aquestes acusacions tan bon punt va sortir de la presó: "Aquests dies he viscut un malson. Vaig passar de la felicitat més absoluta per la meva renovació amb el Llevant a veure'm a la presó sense comprendre absolutament res".